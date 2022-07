Ziguinchor : Guy Marius Sagna prêt à débattre avec sa rivale Victorine Ndeye

Jour-J moins 8 avant les législatives. Les candidats engagés affûtent déjà leurs armes en perspective de la bataille dans les urnes du 31 juillet. Dans la quête aux voix, tous les moyens sont bons pour en avoir le maximum. Ainsi, Guy Marius Sagna, candidat pour le compte de Yewwi Askan Wi à Ziguinchor, a accepté l’invitation du journaliste Lamine Ba à débattre avec Victorine Anquediche Ndeye, candidate de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans l’émission « Fauteuil législatif ».



« La démocratie c'est le débat, c'est arguments contre arguments, propositions contre propositions, programmes contre programmes et non grenades lacrymogènes, interdictions de manifester, arrestations et emprisonnements arbitraires, tortures, attaques de nervis », explique-t-il.



Il ajoute : « Les candidats aux élections législatives doivent respecter les électeurs sénégalais en acceptant des débats contradictoires qui contribueront à leur permettre de faire un choix éclairé ».



Concluant, Guy Marius Sagna se dit prêt à répondre favorablement aux différentes invitations de médias nationaux : « J'ai du respect pour les électeurs sénégalais de la Casamance, de Ziguinchor. Aussi je me mets à la disposition de la presse Sénégalaise qui est à Ziguinchor pour permettre au peuple sénégalais souverain de mieux apprécier les différents candidats qui veulent les représenter à l'assemblée nationale ».