Ziguinchor : Guy Marius Sagna promet la suppression de la loi d'amnistie

Guy Marius Sagna, parti pour rempiler comme député de la 15e législature, promet aux Ziguinchorois la suppression de la loi d'amnistie pour rendre justice aux nombreux morts enregistrés lors des manifestations survenues entre 2022-2024. "Il y a une chose que nous n'allons pas négocier. Nos martyrs, l'amnistie votée, parce que nos frères, nos fils ont été tués. Cette loi d'amnistie va être supprimée. Il y aura une enquête pour élucider ces morts et trouver les coupables afin de les sanctionner", a promis Guy Marius Sagna devant une foule immense venue communier avec le président de Pastef Ousmame Sonko.







La tête de liste départementale de Pastef pour ces législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024 a promis une reddition des comptes aux Ziguinchorois, afin que l'argent détourné revienne de droit aux populations.





Guy Marius Sagna promet qu'avec sa colistière Oulimata Sidibé, le gouvernement et les ministres vont devoir régler les préoccupations des populations dans tous les domaines. "Nous allons porter votre voix jusqu'à ce que vos préoccupations soient réglées. Nous allons être des députés acquis à votre cause, Oulimata Sidibé et moi, et vous n'allez pas regretter de nous avoir fait confiance", a-t-il martelé.





Réaction vidéo de Guy Marius