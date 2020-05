Ziguinchor : Hamza, la terreur des commerçants tombe

Les populations de Ziguinchor sont soulagées. Car le cerveau du gang qui écumait les boutiques et les officines de pharmacie est tombé dans les filets du commissariat central de Ziguinchor, après une courte cavale. Selon L’As, Hamza Bâ, âgé d’une vingtaine d’années, a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition. Le dispositif mis en place par le commissaire Adramé Sarr depuis la recrudescence des vols, a permis aux limiers d’investir les moindres recoins de la ville.







Le commissaire Sarr a mobilisé près de 400 éléments de police qui, dès 20h début du couvre-feu, surveille les moindres recoins de la ville et de ses alentours pour barrer la route aux malfrats. Car le mis en cause profitait des rues désertes pendant le couvre-feu pour effectuer ses forfaits. La police a procédé hier à la reconstitution des faits. M. Ba est poursuivi pour vol en réunion commis la nuit, violences et voies de fait et violation de l’état d’urgence assortie du couvre-feu.