Ziguinchor : Le Maire de Sindian écarte et bannit l'homosexualité de son agenda politique

Campagne du maire de Sindian, Ansou Sane

" Je ne poserai dans le cadre de mes responsabilités et dans le cadre de ma vie privée, aucun acte, je ne soutiendrai aucune personne et je ne porterai aucun projet qui va dans le sens de valider ou d'insinuer ne serait-ce que pour une petite seconde l'homosexualité au Sénégal. Jamais au plus grand jamais, je ne poserai un acte pareil". Propos du maire de Sindian et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakkar au niveau du département de Bignona.





Cet acte contraire aux préceptes de l'Islam et aux valeurs incarnés en Casamance et dans le pays ne fait pas partie des plans du Président de la République, rapporte la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakkar à Bignona, qui s'engage et rassure de ne valider aucune action allant dans ce sens, c'est-à-dire valider l'homosexualité au Sénégal.





Ansoumana Sané, maire de Sindian et tête de liste départementale de Benno en vue de élections législatives du 31 Juillet prochain, choisi comme parrain de la 6ème édition de la ziarra dédiée à Cheikh Ousmane Sountou Badji organisée par les Khalifes jumeaux de Sindian, le week-end dernier, a saisi cette occasion pour s'adresser à la foule venue répondre à l'appel des Khalifs jumeaux.