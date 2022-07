[Vidéo] Ziguinchor : l’appel fort de Sonko aux électeurs

“Il ne sert à rien d'avoir accueilli l'inter-coalition Yaw-Wallù si vous ne sortez pas voter”.Ce sont là les propos de Ousmane Sonko président du Pastef, qui affirme avoir été accueilli chaleureusement partout au Sénégal, avec tous les leaders de Yaw-Wallu. Ousmane Sonko demande à toute la population sénégalaise d'aller massivement voter, malgré la pluie. " Il faut qu'à 18 heures le taux de vote atteigne au moins les 60%. Il faut que toutes les populations qui nous ont accueilli chaleureusement le manifestent ce jour et que le camp adverse s'aperçoive qu'elles sont fatiguées et souhaitent une bonne politique de développement".



Il se réjouit de la maturité démocratique du Sénégal. "Nous souhaitons que cette maturité se transcrive aujourd'hui par un comportement exceptionnel des autorités publiques dans l'organisation de ce scrutin dans la transparence, dans l'équité et l'équilibre", confie le leader du Pastef.



Il en appelle aux personnels du Ministère en charge de l'organisation de ces élections par rapport au respect des prescriptions du code électoral. En outre, il a invité les autorités à respecter les résultats issus du scrutin. Selon lui, il est important que les citoyens sénégalais puissent s'exprimer. " Ces résultats seront largement favorable à l'opposition", pronostique-t-il. Sonko invite BBY au sens du fair-play, du dépassement républicain pour l'intérêt et la stabilité du pays.