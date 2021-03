Ziguinchor : Les ailes politiques du Mfdc en conclave au Cap Skirring

Sur initiative de la coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (COSCPAC) composée de 201 organisations réparties à travers la Gambie, la Guinée Bissau et le Sénégal, les différentes ailes politiques du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) se sont retrouvées pendant 2 jours au Cap Skirring. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la recherche de solutions idoines, appropriées, efficaces et efficientes pour accompagner le processus de résolution définitive du conflit en Casamance.





A la suite de ces deux jours de partage, les différents responsables des ailes politiques du MFDC ont exprimé la nécessité de se retrouver pour travailler la main dans la main, dans le but de faire cesser toutes actions de violence pour des négociations avec l’Etat du Sénégal.





Pour ce faire, la Coscpac a voulu d’abord en amont, initier une première rencontre d’échanges et de partage d’expériences. Ensuite, elle a voulu susciter un débat autour de l’unité des ailes politiques pour trouver un interlocuteur crédible et réfléchir sur les points faibles et forts de chaque groupe d’ailes politiques. Enfin, la coordination a cherché à ce que les ailes qui n’ont pas encore rejoint la mouvance du dialogue, de la concertation et du travail le fassent pour faciliter les négociations entre l'Etat et le MFDC.