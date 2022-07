Ziguinchor : Les personnes vivant avec handicap initiées aux dispositions du code électoral

Plateforme des femmes pour la paix en Casamance

Dans le cadre de sa campagne pour des élections apaisées en Casamance en compagnie des organisations de la société civile, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a inscrit dans ce programme, le renforcement de capacités au profit des intervenants au niveau du scrutin à Ziguinchor ainsi que des personnes vivant avec un handicap. Un renforcement de capacités axé sur les dispositions du code électoral encadrant les personnes vivant avec un handicap.





Selon Ndeye Marie Thiam, présidente du conseil d'administration de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, intervenue sur Zig FM, il est important de renforcer la capacité des intervenants au scrutin et des personnes vivants pour que le vote de ces derniers soit facilité et les personnes vivant avec handicap puissent connaître leur droit.





" Ce sont des personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés au niveau du vote, soit pour aller voter et exprimer librement leur choix en se faisant accompagner de quelqu'un, ou alors en voulant avancer, parce que leurs conditions physiques ne leur permet de rester longtemps dans le rang et de se mettre en avant. Souvent, il y a des incompréhensions entre ces personnes vivant avec handicap et d'autres personnes venues voter, et même au niveau des bureaux de vote", fait savoir Ndeye Marie Thiam. Selon elle, cette cible doit être bien intégrée dans le vote, et par conséquent, elle doit s'exprimer librement.