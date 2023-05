Ziguinchor : Mame Boye Diao lance un projet de construction de sites d'hébergement pour les étudiants de Kolda

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), par ailleurs Maire de Kolda, El Hadji Mamadou Diao a pris l'heureuse initiative de soulager les étudiants originaires de Kolda inscrits dans les différentes universités du Sénégal.



Des maisons dédiées aux étudiants koldois seront érigées dans les différents centres universitaires. L'Université Assane de Ziguinchor à été la première institution à avoir accueilli l'initiateur de cet important projet.



La cérémonie de pose de la première pierre de la Maison de l'étudiant de Kolda à Ziguinchor à eu lieu ce vendredi 05 mai 2023.



Accompagné d'une forte délégation et de donateurs, le DG a tenu à matérialiser un vieux rêve. "Cette idée de construire des maisons pour les étudiants koldois date de plus de 30 ans. Alors étudiant, je voyais les situations difficiles dans lesquelles vivaient nombre d'étudiants de Kolda qui avaient du mal à se loger", affirme le donateur.



Selon le Maire de Kolda, "ce premier projet d'un bâtiment, d'un coût de 25 millions, est le premier jalon d'un concept que nous voulons pour les étudiants de Kolda dans les différentes universités publiques du Sénégal. L'objectif visé est de lutter contre l'abandon en cours de route du cursus universitaire de nos jeunes apprenants à cause du lourd handicap du logement dont ils peuvent souffrir souvent".



À Ziguinchor, Mame Boye Diao a aussi tenu à remercier tous les étudiants de Kolda qui se sont organisés en association pour l'entraide et la prise en chargé des préoccupations des étudiants en difficulté.



Le DG de la Cdc, qui souhaite commencer les travaux de Ziguinchor dans les semaines à venir, a aussi annoncé le lancement des travaux de Bambey et Saint Louis, non sans préciser et saluer l'accompagnement de quelques amis pour l'acquisition des terrains devant abriter ces infrastructures.