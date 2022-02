Ziguinchor : Ousmane Sonko va auditer la gestion du maire sortant Abdoulaye Baldé

Élu à la tête de la mairie de Ziguinchor le 23 janvier dernier et installé officiellement dans ses fonctions de maire le 10 février dernier, Ousmane Sonko a présidé hier la première session ordinaire du Conseil municipal.





A cette occasion, le leader de Pastef a pris la décision de procéder à l'audit de l'institution municipale.