Du rappeur au “Maréchal” anti LGBT : Les tribulations de Cheikh Oumar Diagne

Le Professeur Cheikh Oumar Diagne a un parcours atypique. Cet enseignant qui est aussi expert en finance islamique était rappeur dans un groupe nommé « sétéo ». Aujourd’hui, il est censeur pour les uns et moralisateur pour les autres. Il s’est révélé aux Sénégalais par ses prises de positions sans concession contre la franc-maçonnerie et l’homosexualité. Pourtant, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants chantent son esprit d’ouverture. Pour ses proches et ses amis, c’est un personnage qui n’est pas facile à cerner. Par contre, tous reconnaissent qu’il mène ses combats par conviction.





Le Professeur Cheikh Oumar Diagne est un homme de l’espace public au sens de Gaston Bachelard. Ce n’est pas ce qui fait sa singularité. L’homme crédité d’avoir une base solide en islam se fait remarquer par ses prises de position sans concession contre la franc-maçonnerie et l’homosexualité. Il se dresse contre ce qu’il qualifie l’agenda LGBT aussi bien par le discours que par des actes.



Ce fervent talibé de Baye Niass originaire du Gandiol est prêt à tout pour barrer la route à la tentative d’introduction des pratiques contraires à l’Islam et à nos mœurs. Dans son intime conviction, il est derrière les barreaux à cause de son combat, même si, sur les faits, il est accusé de diffamation par Djibril War. Rien de surprenant pour les membres de sa famille. Sa lutte contre les Gays ne date pas d’hier, selon un de ses frères. « A ses débuts, il a eu d’ailleurs à critiquer le Chef de l’Etat, Macky Sall, dès son accession au pouvoir, pour son entretien ou audience avec Bertrand Delanoë (ancien maire de Paris), un grand LGBT », relate son frère. Celui qui est surnommé par ses amis d’enfance « Maréchal » se bat par principes et jamais pour des intérêts personnels de ce monde si bas et si éphémère. C’est certainement à cause de ses convictions qu’il a cherché à approfondir ses connaissances en Islam et en arabe après avoir subi une formation en comptabilité et gestion ( Bts). Cheikh Oumar Diagne, de son vrai nom, est un enseignant chercheur, expert financier. Il dirige le Centre de Recherche et d’Etude en Stratégie, Finance (CRESF). Ses proches lui reconnaissent qu’il est passionné par la lecture et l’écriture. C’est un homme assoiffé de savoirs. Auteur de plusieurs bouquins dont ‘’la République privée du Sénégal’’, Cheikh Oumar Diagne accorde du temps à des investigations. Suffisant pour dire que « c’est un couteau à double tranchant » car il a eu à décrocher un doctorat d’état. « Il ne lui reste qu'à soutenir », fait savoir son frère tout en mentionnant qu’il est « réellement un professeur ». « Il se définit comme un révolutionnaire et un battant qui a un parcours classique », raconte son grand-frère, Kalidou Diouf.



Polygame, père de quatre enfants



Emprisonné depuis quelques mois pour injures et diffamation à l’encontre de Djibril War lors d’une émission télévisée sur une chaîne de la place, Cheikh Oumar Diagne montait en puissance en termes d’influence. Ses déclarations sont souvent reprises sur les réseaux sociaux et les sites d’informations. Il commençait à peser dans l’espace public au Sénégal. Sa particularité : refuser de s’enfermer dans une spécialité ou dans une discipline. Le professeur dispense des cours aussi bien dans les universités publiques (Ucad), que dans les universités privées (IBM, Université Amadou Ampathé Bâ).



Concernant son arrestation, Kalidou, sa mère et sa sœur y voient la main du pouvoir. L’affaire de Djibril n’est pas le fond du problème à leurs yeux. Le professeur est polygame, père de 4 enfants dont 2 garçons et 2 filles. C’est au moment où il s’apprêtait à présenter sa candidature pour les élections législatives, qu’il a reçu une plainte de Djibril War. C’était l’unique voie, à leurs yeux, d’éliminer un candidat selon les membres de sa famille. Ne craignait-il pas d’aller en prison ? Pourtant si. Cheikh Oumar Diagne s’attendait bel et bien à son arrestation. Il y a six mois, il déclarait : « Je sais que j’irai en prison ». La prédiction est devenue une réalité. Ce croyant prend aujourd’hui avec philosophie son sort. Comme uen fatalité. Leur papa a toujours estimé que le voyage, le service militaire et la prison étaient le vrai sens de la vie.



Plainte des héritiers de Serigne Touba



Dans la vie de tous les jours, Cheikh Oumar Diagne a toujours été sage et responsable. Quelques jours avant son arrestation, il avait même préparé sa fille aînée âgée de 12 ans à cette douloureuse épreuve qu’un enfant pourrait ressentir durant l’absence de son père. « Il se peut que je voyage ou que je ne sois par-là », avait-il dit. Bref, il était prêt. Son problème avec Djibril War n’est pas le seul évènement qui a mis Cheikh Oumar Diagne au-devant de l’actualité. Il avait reçu une plainte de 37 arrières petits fils de Serigne Touba qui avaient estimé qu’il avait diffamé leur grand-père. « A ce que je sache, il n’a jamais manqué de respect à un chef religieux encore moins à Serigne Touba. A mon avis, ils se sont fâchés contre Cheikh Omar le jour de l’inauguration de la mosquée de Massalikoul Djinane. C’est le seul jour où je me souviens de quelques mots sortis de sa bouche et qui peuvent être à l’origine de sa mésentente avec les talibés mourides. Ce jour-là, les disciples disaient que ‘’Serigne moy fal’’ et Oumar de répliquer : ‘’nélène koufi fallu, yalla la fal’’ », narre Kalidou.



À en croire ses proches, son emprisonnement ne déteint pas sur sa sérénité. Il communique au moins une fois par semaine avec sa mère. Au cours de ces derniers mois, son combat était de devenir un député avec comme obsession de défendre davantage le peuple et dénoncer ‘’ l’agenda caché », une allusion à l’agenda LGBT. Il n’hésite pas à ramer à contre-courant de la masse. Cheikh Oumar Diagne avait prédit beaucoup de choses jusqu’à même évoquer le nouvel ordre mondial qui se dessine et « la guerre virologique » que certains n’hésitent pas à associer à la pandémie du coronavirus.







Sentimental, cuisinier, Rappeur