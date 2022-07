Grand Boubou Getzner Brodé : une tunique pour ‘’séduire’’ Dieu

Pour la fête de l’Aid el-Kébir communément appelée Tabaski, Mouhamadou Bamba Niang, tailleur réputé à Pikine Icotaf propose un modèle de grand boubou brodé qui fait courir beaucoup de Sénégalais. Cette création faite avec du tissu Getzner de couleur bleu ciel fait rêver plusieurs personnes qui ont la tête à la fête. L’Islam recommande de porter de beaux habits le jour de la Tabaski. Toutefois, l’extravagance qui sous-tend, le port vestimentaire avec en toile de fond, la concurrence, est contraire aux recommandations de l’Islam.



La tunique satinée, exposée à l’intérieur de la vitrine de Bamba broderie, sise à Pikine Icotaf, accroche, tous ceux y compris toutes celles qui passent devant ce coin. Ce boubou ample est cintré du cou au bas ventre par une broderie cousue au fil d’or. Une rayure bleue rehausse cette œuvre d’art qui porte l’empreinte de Mouhamadou Bamba Niang. Ce couturier de renom fait courir tous les férus de la mode, du beau tout court.



Ce nouveau modèle est spécifiquement confectionné pour fêter l'Aïd El-Kébir.



Ce grand boubou Getzner de couleur bleu ciel deux pièces est associé avec une chemise à masse poigné de type broderie 217. Ce modèle a nécessité près d’une dizaine de mètres de tissu pour un homme de taille moyenne et des fils de broderies de différentes couleurs. On ne peut pas admirer cette tenue sans reconnaître l’esprit inventif, l’habileté et la finesse des tailleurs.



A l’atelier Bamba broderie, la tête pensante, c’est Mouhamadou Bamba Niang. Mais c’est la touche de tous les autres tailleurs, qui sont ses employés qui concourent à faire de ses tenues, une œuvre artistique. ‘’Un tailleur doit être un génie créateur, capable de proposer des modèles qui sont à la mode. Nous avons réussi à mettre sur place des modèles appréciés par les clients notamment ce grand boubou brodé’’, explique Mouhamadou Niang.



A quelques jours de la fête de la Tabaski, les ateliers ne désemplissent pas. Chez Bamba broderie, Mouhamadou Niang et ses employés passent des nuits blanches. Toutes les commandes doivent être livrées aux clients qui comptent se distinguer de la masse par l’originalité de leur tenue. Ici, le téléphone de Bamba ne cesse de sonner. Le maître des lieux a des clients au Sénégal et à l’étranger.



‘’J’ai beaucoup de clients qui sont à l’étranger et à l’intérieur du Sénégal. Les gens n'hésitent pas à payer cher et à faire le déplacement s’ils ont confiance en vous. Les gens ne veulent que de la qualité. C’est pour cela nous faisons le maximum pour répondre aux exigences des clients’’, avance Bamba Niang.



De l’origine arabe à l’extravagance sénégalaise



En cette période de Tabaski, la tendance au Sénégal, c’est la tenue traditionnelle en particulier le grand boubou. Pourtant ce mode d’habillement, qui semble être une marque sénégalais, tire ses origines de la culture arabe. Il a été introduit en Afrique de l’ouest depuis des siècles par des commerçants d’origine arabe. Ce vêtement ample était destiné à les protéger de la chaleur.



‘’Le grand boubou est un mode d’habillement culturel d’origine arabe. C’est vrai qu’on avait des tisserands qui tissaient des pagnes qui servaient de boubou traditionnel. Mais la plupart des tissus et des modes d’habillement viennent des pays arabes’’, raconte le communicateur traditionnel, Abdou Aziz Mbaye de la Tfm.



Au fil du temps, ce style a connu des expansions. L’évolution de l’industrie du textile a aidé à la vulgarisation de ce mode vestimentaire, devenu très populaire. A la vérité, le nouveau style de grand boubou est une inspiration des tailleurs locaux. Elle est parfaitement adaptée aux valeurs qu’incarne la société sénégalais.



Le grand boubou est, aujourd'hui, omniprésent dans toutes les cérémonies de la société. Cette tenue d’origine arabe a subi plusieurs influences avec les tailleurs qui ont essayé d’apporter une touche africaine. Sa modernisation est continue et soutenue.





‘’Les tailleurs sénégalais ont mis une touche au grand boubou qui a des origines arabes. Beaucoup de grands hommes sénégalais portaient ce style d’habillement. Mais les gens ne mettaient pas des grands boubous qui dépassent à peine les genoux et qui ressortent les formes physiques de la personne comme on le voit aujourd’hui. Avant c’était plus la correction que l’extravagance’’, remarque Abdou Aziz Mbaye.