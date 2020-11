Joe Biden, 46e président des Etats-Unis

Il est le 46e président des Etats-Unis d'Amérique. A 78 ans, Joe Biden accède à la magistrature suprême après une élection controversée. Mohamed Mboup dresse, poiur Seneeb, le protrait du successeur Donald Trump à la Maison Blanche.Joseph Robinette Biden, Jr., est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie, le premier de quatre frères et sœurs. En 1953, la famille Biden a déménagé de Pennsylvanie à Claymont, Delaware. Il est diplômé de l'Université du Delaware et de la Syracuse Law School et a siégé au Conseil du comté de New Castle. Puis, à 29 ans, il est devenu l'un des plus jeunes élus au Sénat américain.Quelques semaines à peine après les élections, une tragédie a frappé la famille Biden, lorsque l'épouse de Biden, Neilia, et leur fille d'un an, Naomi, ont été tuées et leurs deux jeunes fils gravement blessés dans un accident de voiture. Le vice-président Biden a prêté serment au Sénat américain au chevet de l'hôpital de ses fils et a commencé à se rendre à Washington tous les jours en train, une pratique qu'il a maintenue tout au long de sa carrière au Sénat.En 1977, le vice-président Biden a épousé Jill Jacobs. Jill Biden, qui détient un doctorat en éducation, est éducateur depuis plus de deux décennies et enseigne actuellement dans un collège communautaire de la région de DC. Le vice-président a trois enfants: Beau, Hunter et Ashley. Beau est procureur général du Delaware et est récemment rentré d'Irak où il a servi comme capitaine dans la 261e brigade des transmissions de la Garde nationale du Delaware. Ashley est une travailleuse sociale et Hunter est un avocat. Le vice-président Biden a cinq petits-enfants: Naomi, Finnegan, Roberta Mabel («Maisy»), Natalie et Robert Hunter.En tant que sénateur du Delaware pendant 36 ans, le sénateur Biden s'est imposé comme un leader sur certains des plus importants défis nationaux et internationaux de notre pays. En tant que président ou membre de rang du Comité judiciaire du Sénat pendant 17 ans, le sénateur de l'époque Biden était largement reconnu pour son travail sur les questions de justice pénale, notamment le projet de loi sur la criminalité de 1994 et la loi sur la violence contre les femmes. En tant que président ou membre de rang de la commission sénatoriale des relations étrangères depuis 1997, le sénateur Biden a joué un rôle central dans l'élaboration de la politique étrangère américaine. Il a été à l'avant-garde des questions et de la législation liées au terrorisme, aux armes de destruction massive, à l'Europe de l'après-guerre froide, au Moyen-Orient et à l'Asie du Sud-Ouest.En sa qualité de 47e vice-président des États-Unis, Joe Biden a poursuivi son leadership sur les questions importantes auxquelles le pays est confronté. Le vice-président a été chargé de mettre en œuvre l'American Recovery and Reinvestment Act, aidant à reconstruire notre économie et à jeter les bases d'un avenir économique durable. Dans le cadre de ses efforts continus pour élever le niveau de vie des Américains de la classe moyenne à travers le pays, le vice-président Biden s'est également concentré sur les questions de l'accessibilité financière des collèges et de la croissance de la fabrication américaine, principales priorités de l'administration.Cet âme politique au sens élargi du terme se prépare à la magistrature suprême des Usa, un facilitateur et professionnel sénateur qui pourra amener toutes les chambres parlementaires autour de l’essentiel pour une Amérique unie.