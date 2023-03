L’histoire jamais racontée d’Amina Badiane

Le flambeau ne s’éteindra pas dans ses mains. C’était clair pour les personnes qui la connaissent. Ces dernières n’avaient jamais douté de son innocence lorsque la Miss Sénégal 2020 avait révélé qu’elle a été victime d’un viol suivi de grossesse en écartant pas la responsabilité des membres du comité d’organisation. C’est une épreuve que Amina Badiane, présidente du Comité d’organisation de Miss Sénégal devait traverser pour sauver ce Concours de beauté dont certains avaient recommandé la suppression pure et simple. Aujourd’hui, le temps et la justice lui ont donné raison. A la vérité, cette native de Thiès, ambassadrice de African Tourism Board et Présidente Directrice du Groupe Secoba, avait l’ambition de vendre la destination Sénégal en acceptant d’être la première présidente femme du Comité d’organisation de Miss Sénégal.





Le Concours Miss Sénégal l’a mis sur orbite. Pourtant, Amina Badiane a bien une vie avant qu’elle ne soit portée à la tête du comité d’organisation de ce concours de beauté. Amina Badiane est une femme d’affaires qui a fait ses preuves en Europe et aux USA. Quelques années plus tard, elle rentre au bercail. Ce retour était animé par son désir de mettre son expérience internationale au service du Sénégal. Élevée par père policier, la jeune fille fait ses premiers pas à Thiès, à l’école du camp du Groupement mobile d'intervention (Gmi). Elle a grandi dans cet espace militaire où elle a fait son cursus scolaire avant de rejoind­re le collège Ste Ur­sule, puis l’école privée Lat-Dior, et enfin le lycée Mali­ck Sy. Après son baccalauréat, elle est partie en Italie où elle a passé plus d’une vingtaine d’années.





« Mon père m’appelait la Miss »





Amina Badiane s’est très tôt intéressée au mannequinat. « Mon père m’­appelait la Miss », révèle-t-elle. Ce surnom que lui a collé son père dès le bas-âge l’a poursuivi partout. En 1998, elle commence une carrière de mannequinat en France. Elle fera les podiums de Paris, de Lyon et de Saint-Etienne. Un an plus tard, alors qu’elle a commencé à se faire un nom sur la scène internationale, elle migre vers l’Italie. L’objectif était de donner une dimension internationale à sa carrière de mannequin. Elle restera dans ce pays pendant plus d’une dizaine d’années.





Elle a participé à tous les grands concours de mode et de beauté dans ce pays. « « A ses débuts en Italie, elle travaillait dans une usine de textile dans un cercle très restreint d’hommes. Elle a su s’imposer en gravant tous les échelons. C’est dans cet élan qu’elle a réussi à se faire remarquer et a défilé pour les clients de cette usine avant de défiler pour les grandes marques italiennes. Il a aujourd’hui beaucoup de trophées. Aux USA, C’est une femme à succès », témoigne son grand-frère Ibou Badiane.





Suite à une carrière bien remplie, la fille de Thiès avait encore de nouveaux défis à relever. C’est ainsi qu’elle a pris la direction des Etats-Unis en 2012. Au pays de l’Oncle Sam, elle a travaillé à la NBA pour la confection des tenues des basketteurs.





La première femme à la tête du comité Miss Sénégal





De retour dans son pays, Amina Badiane va très vite hériter de l'organ­isation du concours de beauté au Sénégal. Elle sera la première femme à être portée à la tête du Comité de Miss Sénégal. Comment êtes-vous parvenue à la tête du comité de Miss Sénégal ? A cette question, Amina Badiane répond : « C'est le destin » avant de poursuivre : « Je ne connaissais mê­me pas Moïse Ambroi­se Gomis. Je suis arrivée au Sénégal, un ami en co­mmun me l'a présenté. Je lui ai présenté mon CV. Il m'a auss­itôt dit :"vu vo­tre expérience, j'ai trouvé la personne idéale". C'est ainsi qu'il m'a passé le flambeau », raconte-t-elle. La dame accepta cette mission avec fierté car elle avait l’ambition de mettre son talent, son expérience au service du développement de son pays et de la promotion de la destination Sénégal.





« Cela signifie tout simplement que dans notre société, les fe­mmes peuvent assumer des responsabilités importantes. Dans le monde de l’entreprise, la parité doit être une réalité quotidienne » , a-t-elle ajouté .





Aujourd’hui, le Comité d’organisation de Miss Sénégal s'­appuie sur les comit­és régionaux dans lesquels interviennent des jeunes dynamiq­ues ayant des respon­sabilités et compét­ences dans le domaine de la culture, du tourisme, de la jeun­esse, du sport, et de l'entreprenariat. « Le comité Miss Sénég­al, à travers le con­cours de beauté, sillonne le monde pour promouvoir la de­stination Sénégal po­ur attirer les jeunes de la diaspora et les investisseurs, à venir entreprendre au Sénégal », explique Amina Badiane. « Cela ne m’a pas surpris qu’elle soit à la tête de ce comité », fait savoir Moctar Diop, un proche collaborateur. Son leadership est reconnu depuis longtemps par des personnes qui la côtoyaient. « Je gérais son journal mensuel « Africa Industrie », un projet vraiment ambitieux à l’image de la femme d’affaires », renchérit-il.





D’après son grand-frère Ibou Badiane, Amina a pris les rênes de ce comité Miss Sénégal au moment où il agonisait. Son objectif principal était de hisser à l’échelle mondiale le nom du Sénégal via Miss Monde. « Elle en est capable », dit-il.





Sophie Ndoye, une sénégalaise établie en Italie révèle qu’elle a tenté de dissuader Amina Badiane quand celle-ci lui a informé de ses projets au Sénégal. « J’ai vraiment essayé de l’en dissuader, mais elle m’a dit que c’est nous qui devons développer notre pays, le Sénégal. J’ai alors compris que sa détermination à participer à l’émergence du pays est indétournable », se remémore-t-elle.





« Mon principal défaut, c’est la spontanéité »





Ibou Badiane renseigne que sa petite-sœur est une personne « très intelligente, généreuse, dévouée toujours au service de sa famille, de ses proches, de ses parents et des plus vulnérables ». Pour sa meilleure amie Anta Diakhaté, Amina Badiane est d’une sincérité et d'une humilité incommensurables. « Ce qui me plaît le plus chez elle, c’est qu’il n’y avait pas de sot métier pour elle. C’est une bosseuse. Amy ne connaît pas le repos. En hiver comme en été, elle était toujours sur le terrain, c’est une femme roc », décrit Sophie Ndoye.





Toutefois, l’ancienne mannequin révèle que son principal défaut, c’est la spont­anéité. « Ce que je déteste aussi chez une personne, c’est la malhon­nêteté et l'hypocris­ie », ajoute-t-elle.





Affaire miss Sénégal 2020





Le comité d’organisation de Miss Sénégal était au-devant de l’actualité, il y a 2 ans. La Miss Sénégal 2020 avait révélé être victime d’un viol suivi de grossesse au sein du comité. L’affaire a été par la suite portée devant la justice. Toutefois, la justice a fini par donner raison à la présidente du comité d’organisation. Ibou Badiane rappelle que ces moments ont été très difficiles pour les parents, amis et proches de la jeune entrepreneure. « Mais tout cela ne l’a pas arrêtée car elle continuait à réceptionner ses conteneurs et faire ses dons même si ses autres business étaient à l’arrêt. Certains Sénégalais ont du mal à voir certaines personnes faire des exploits. Des gens qui ne sont ni journalistes, ni animateurs et qui aimeraient être à la place de Amina en ont profité pour salir sa réputation. Mais la justice a tranché », peste son frère.





Sa présomption d’innocence a été bafouée par des personnes qui ne la connaissaient pas. Alors qu’au sein de sa famille, aucun membre ne doutait de son innocence. « Nous qui la connaissons bien, nous avions mal parce que nous étions tous convaincus que c’étaient de fausses accusations. Moi personnellement, je voulais appeler en direct pour faire taire ces mensonges mais Amy ne voulait pas. Elle nous demandait toujours de rester patiente car croyant à la justice divine », fait savoir son amie Sophie Ndoye. « Je ne voulais rien organiser tant que la justice n'avait pas clarifié cette affa­ire et je ne regret­te rien malgré les énormes préjudices su­bis. Je considère que ce sont des épreu­ves de vie et le ver­dict divin m'a rétab­lie dans mes droits. Cela m'a réconforté. En voulant faire du mal, ils ont contri­bué à asseoir ma not­oriété. J’ai pris conscience que le concours de beauté Miss Sénégal est un événement ph­are qui est très sui­vi dans le monde ent­ier. Cela confère beaucoup de visibilité et une ampleur multidim­ensionnelle », commente-t-elle.





Humaniste dans l’ombre





Beaucoup d’autorités du Sénégal sont conscientes de l’impact positif qu’a la jeune femme sur le développement de ce pays. Amina Badiane est une bienfaitrice, une mère Theresa sénégalaise. « Elle participe activement au développement économique du Sénégal sans tambour ni trompette. Elle fait dans les œuvres humanitaires. Elle soutient le secteur sanitaire avec du matériel médical, l’enseignement coranique avec un appui aux daraas pour la bonne prise en charge des talibés », révèle Ibou Badiane.





Amy, une grande personnalité en Italie





La dame porte plusieurs casquettes. Elle est également la patronne de Africa industrial et Africa industrie, un journal mensuel ; l’un des plus cotés, dans le secteur industriel et qui tire 10.000 exemplaires chaque mois. « C’est une femme de valeur, une bosseuse, qui fait toujours dans la création de richesses et d’emplois. Elle a même travaillé dans une chaîne télé en Italie et on était fier, en tant que Sénégalais, de la voir s’imposer devant l’écran. Même au niveau de l’Ambassade, elle est recommandée aux investisseurs étrangers pour les orienter dans leurs projets pour le Sénégal. Elle ne cesse de vendre la destination Sénégal à ses amis, les plus grands entrepreneurs européens », informe toujours Ibou Badiane.