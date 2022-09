MHD : Le parcours d’un phœnix du rap

Mohamed Sylla alias MHD célèbre ses 28 ans ce 10 septembre. Une occasion de revenir sur la carrière du roi de l’Afrotrap. Entre succès et décadences, c’est le profil d’un « prophète » du rap.





On peut dire que MHD est né sous une bonne étoile. C'est un véritable coup de chance! Son histoire et ses débuts de carrière sont dignes d'une prophétie. Tout semblait être en parfaite harmonie telle une symphonie. Avec un style bien à lui, Mohamed Sylla a su s'imposer de par son originalité dans le rap game et conquérir le cœur des mélomanes. L'artiste est connu comme étant le précurseur de l'afro trap, un mélange de trap, de rumba congolaise, de coupé-décalé, d'afrobeats et de rap français. C'est en 2010 que le natif de Roche-sur-Yon popularise ce genre musical. Pour ce garçon de cité et livreur de pizza, tout s'est enchaîné si vite .Il commence sa carrière au sein du groupe de rap 1.9, réseaux, formé avec des amis de son quartier. Le jeune musicien enregistrait de la musique dans sa chambre et tournait des clips avec des copains de son quartier, la Cité Rouge, dans le XIXe arrondissement de Paris, au nord de la capitale