Mohamed Didi : À la découverte d’un authentique self-made et as de la boulangerie

Il y a des personnes qui charment par leur aura et leur disponibilité. Didi, comme on surnomme ce Dakarois bon teint, est de ceux-là. À force d’abnégation et de créativité, il est devenu l’une des personnalités les plus respectées de l’univers de la boulangerie sénégalaise.





Son prénom, Mohamed, y est certainement pour quelque chose. Son commerce facile, qui distille assurance autour de lui, il le doit aussi très probablement à sa nature de self made man. Car pour se tailler une place bien ombragée, il a affronté très jeune les rigueurs du soleil. Ce qui l’a rendu endurant à toute épreuve. C’était du temps où la boulangerie de son père était courue par tous les Dakarois friands d’une très bonne qualité de pain. Sentant et prenant conscience que c’était sa vocation d’être « un pur produit de la boulangerie », comme il aime à se qualifier, Didi a mis très tôt la main à la pâte, en ouvrant son savoir-faire au service du consommateur. Il fut ainsi obligé de tourner le dos à ceux de son âge attirés par le gain facile et à d’autres rêveurs de lendemains heureux tombant du ciel.







Une référence dans le secteur de la boulangerie





Didi a, en effet, très tôt compris que celui qui veut devenir heureux doit se retrousser les manches à temps. Une prise de conscience qui a forgé sa personnalité de combattant et de gagnant. Une philosophie qui a, en outre, porté ses fruits puisque Mouhamed Didi est cité comme une référence dans le secteur de la boulangerie. Son souci de la qualité, de l’hygiène et de la satisfaction des consommateurs, est loué dans le milieu.





Son humilité et le fait de s’être abreuvé à la source de sagesse léguée par son père et non moins formateur, font que le succès et la réussite n’'enivrent point Didi. Pour preuve, ses nombreux employés cultivent et véhiculent chacun le slogan « l’esprit d’entreprise », qui est son leitmotiv. Tous louent sa générosité, son engagement et son « obsession » du « travail bien fait ». Pour atteindre ses objectifs, leur patron ne lésine jamais sur les moyens, aiment-ils souligner.