Serigne Moustapha Sy : Un Guide hors piste !

Les faits épousent les contours caricaturaux de la vieille bande dessinée des années 1960, Les aventures du Calife Haroun El Poussah de René Goscinny et Jean Tabary. Le personnage du Grand Vizir, Iznogoud qui fomentait attaque sur attaque pour être « Calife à la place du Calife », collerait bien à s’y méprendre à Serigne Moustapha Sy. Et pour cause !Le 29 octobre 2020, il fait trembler la terre à Tivaouane. Attendu au champ des courses pour délivrer sa traditionnelle et captivante causerie, dont il garde le secret, lors de la célébration de la naissance du prophète Mohammed (Psl), devant un parterre de Moustarchidines Wal Moustarchidates. Face à un public acquis à sa cause, le guide moral décide de solder des comptes…familiaux. Il décoche encore ses flèches assassines et couche, un à un, les dignitaires de la famille Sy. Cousins, oncles, grand-père… chacun en prend pour son grade, le Khalife général des Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour, au premier chef.Ses accusations ont l’effet d’un séisme à amplitude nationale. « Serigne Babacar Sy Mansour est allé à Palmarin (un village sérère de la région de Thiès) où il a remis beaucoup d’argent à un féticheur à qui il a demandé d’éliminer toute la descendance de Serigne Babacar Sy, fils comme petit-fils. Pape Malick Sy est décédé peu de temps après cet acte. Ils se sont alors tournés vers moi, mais qu’ils creusent leur tombe d’abord. Ils devront souffrir de me voir vivre longtemps », accuse-t-il.La terre a failli se dérober à Tivaouane où le Gamou a été célébré dans le confinement total conformément aux instructions du khalife en raison de la pandémie de la Covid-19. Ne se limitant plus à passer outre cette directive du Khalife de Maodo, Moustapha lui colle sur le dos la mort du porte-parole de la famille à qui le patriarche témoignait un amour profond et un respect sans limite pour avoir partagé avec lui toutes les étapes de la vie depuis leur tendre enfance.Les réactions sont unanimes suite à ces propos d’une gravité extrême : « comment un responsable de la trempe de Moustapha Sy peut débiter des propos aussi irrévérencieux, irresponsables et amorales contre son oncle et khalife », s’interroge-t-on sur la toile. Les messages de sympathie à l’égard du khalife des Tidianes, respecté pour sa franchise et son humilité, fusent de partout.Mais Moustapha Sy ne lâche toujours pas l’affaire. Le lendemain, lors du traditionnel ‘’debrief’’ du Gamou, il enchaine encore par une sortie de piste au champ de courses en reniant le Khalifat de tous ceux qui ont succédé à son défunt grand-père Serigne Babacar Sy, excepté son père, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. « A part Serigne Cheikh, je ne reconnais aucun Khalife », soutient-il. Avant d’embrayer avec une nouvelle attaque : « Serigne Babacar Sy Mansour a confisqué le Khalifat avec l’aide de Macky Sall et de son épouse, Marième Faye Sall », martèle-t-il.Mais, prévient le fils d’Al Maktoum : « Tôt ou tard, Tivaouane sera entre mes mains ». Tout prend un sens après cette dernière déclaration. En effet, ces attaques, selon plusieurs proches, sont sous-tendues, pour la plupart, par une volonté de prendre le contrôle de Tivaouane. Un désir refoulé qui est resté dans le subconscient du Moustarchide en chef, et est devenu, au fil du temps, une hantise obsessionnelle qui refait souvent surface.Depuis, ses proches rasent les murs. Ceux qui ont été contactés par Seneweb dans le cadre de ce portrait ont préféré ne pas rajouter de l’huile au feu, tout en se démarquant en off des dérapages irrévérencieux de leur guide qui n’a pas respecté les codes moraux de l’islam, de la Tidianiya, de la famille de El Hadji Malick Sy et de la société sénégalaise. Lesquels prônent la retenue en toute circonstance, le respect des anciens et le culte de l’éthique.Venant de Moustapha Sy qui a toujours été une personnalité controversée durant toute sa trajectoire, c’est le contraire qui aurait étonné pour qui connait l’homme, réfractaire à toute autorité aussi bien administrative, politique que familiale. Il n’en est pas à son coup d’essai. Il faut dire que Serigne Babacar Sy Mansour est le dernier d’une longue liste de personnalités aussi bien religieuses que politiques qui ont été une ou plusieurs fois de leur vie, la cible de Moustapha Sy.Et le défunt Khalife aimé de tous, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh a été le premier à être attaqué par Moustapha Sy. En effet, le successeur de Serigne Babacar Sy au Khalifa s’était opposé au fait que le guide moral des Moustarchidines autorisait aux femmes de réciter à haute voix le Coran et le Taïsir de El Hadji Malick Sy. Ce qui, aux yeux de Dabakh, était contraire aux préceptes de l’islam. Moustapha qui a refusé d’obtempérer a été déclaré persona non grata à Tivaouane par le khalife Dabakh.Cheikh Ahmadou Kara Mbacké a lui aussi fait les frais de son amitié avec Moustapha Sy qui le traitait de « comédien » lors du gamou de 2019. Le leader du Pvd a eu l’humilité de désamorcer une tension entre Marnouchas et Moustarchides en servant une réponse assez responsable. « Serigne Moustapha Sy est un ami. Je lui témoigne encore aujourd’hui tout l’amour, l’estime et le respect que je lui porte », lance-t-il pour clore cet épisode.Dépassés par les sorties de Serigne Moustapha notamment celle de Keur Dieumb en janvier 2018 où il a sévèrement critiqué ses oncles Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et Serigne Pape Malick Sy, ses frères ont décidé de remettre « les pendules à l’heure ». C’est sur Rfm matin du 23 janvier 2018 que la famille lave son linge sale. En effet, à la suite d’une déclaration outrageante dans laquelle Moustapha Sy attaque Pape Malick Sy qui avait posé en photo avec le promoteur de lutte Gaston Mbengue, son frère Abdou Sy apporte la riposte en ébruitant un secret de famille.« Quand on est responsable moral, l’éthique doit être au centre de tes actes. Quand on regroupe sur une place des responsables et des jeunes, il faut chercher à les éveiller afin qu’ils puissent opérer un changement de comportement. Ce qu’il a fait dire à mon père ce n’est pas vrai », martèle son jeune frère qui siffle la fin de la récré’ qui n’avait que trop duré, selon lui.« S’il pensait attaquer Serigne Pape Malick en colportant des contrevérités, il s’est trompé. C’est notre père Serigne Cheikh qu’il a attaqué. Donc il est de notre responsabilité en tant que fils de Serigne Cheikh de remettre les pendules à l’heure. Il faut qu’il arrête de faire du trafic d’influence. Serigne Moustapha ne connait pas Serigne Cheikh. Il est coutumier des faits. Il avait attaqué Serigne Pape Malick Sy lors de la cérémonie du quarantième jour du décès de Serigne Cheikh. Il a la mémoire courte mais parmi tous ses oncles, seul Pape Malick a fait la prison pour défendre sa cause. Donc, il y a des choses qu’il doit arrêter », tonne-t-il.Avant de rembobiner : « Pape Malick n’a pas été le premier à être attaqué. Il a d’abord attaqué Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine alors que ce dernier l’a appelé pendant 3 mois pour qu’on tienne une réunion de famille ; il n’est jamais venu », fait remarquer son jeune frère qui finit par dévoiler un grand secret de famille.« Serigne Cheikh a fait son dernier Gamou en 2011 au champ des courses. L’année suivante, à la veille du Gamou en février 2012, il a demandé à Pape Malick Sy et Serigne Moustapha d’animer désormais le Gamou puisque sa santé ne lui permettait plus de le faire. Le lendemain, Serigne Cheikh était très remonté contre Serigne Moustapha pour des propos qu’il aurait tenus à l’encontre de Papa Malick Sy. Trois jours après, il a été convoqué par Serigne Cheikh mais l’audience n’a pas duré 5 minutes. Depuis ce jour de février 2012, il n’a pas revu Serigne Cheikh jusqu’au jour où on le mettait dans la tombe en mars 2017 », révèle Abdou Sy sur les ondes de la Rfm.S’il y a un don que son frère Abdou Sy lui reconnait, c’est celui de « fabriquer des histoires de toute pièce », fruits de son imagination fertile. L’histoire de la fameuse fille de l’ancien président de la République Abdou Diouf envoyée par son père et Macky Sall pour le séduire, et tant d’autres sont à mettre sous ce registre.En effet, Serigne Moustapha qui a fini par transformer le Gamou de Champ des courses à un haut lieu de règlement de comptes, révélait en 2016 qu’Abdou Diouf et Macky Sall qu’il accusait d’avoir mystiquement atteint les Sénégalais à travers le lac de Guiers, avaient ourdi un complot en lui envoyant la fille de Diouf pour qu’elle la séduise.Les faits ont fini par révéler qu’il s’agissait de l’ancienne Miss Sénégal, Fabienne Féliho avec qui le deuxième fils d’Al Makhtoum (il a un grand frère homonyme de Serigne Mansour Borom Daraa-ji) s’est marié pendant 8 mois. Sans commentaire ! Moustapha, vertement tancé par la famille d’Abdou Diouf, a tranquillement tourné cette page. De la même manière qu’il s’est gardé d’aller partager la cellule avec Khalifa Sall comme il l’avait promis lors d’une conférence de presse. Sans doute dissuadé par les stigmates de son passé carcéral (il a été arrêté 30 octobre 1993 et emprisonné pendant plusieurs mois).A 68 ans (il est né le 10 juillet 1952), du haut son mètre et 92 centimètres (1,92 cm) Moustapha Sy qui entretient un air d’immortel avec sa chevelure noircie malgré l’âge, s’arroge un don mystique. Lequel lui permet, selon ses dires, de faire et de défaire des destins présidentialistes aussi bien au Sénégal qu’aux Etats-Unis d’Amérique, de rencontrer Dieu ou encore de trôner au banquet des gardiens de la Tidjaniyah.Avec une diction qui rappelle son défunt père, Moustapha maitrise la science islamique qu’il a apprise à Tivaouane même. Il n’a jamais mis les pieds dans les réputées universités islamiques du monde arabe. Les universités du Ramadan qu’il a lancées en 1995 demeurent un creuset de la connaissance islamique profondément calquée au contexte actuel.Aujourd’hui, malgré les controverses, Moustapha Sy poursuit sa trajectoire vers son seul et ultime but : devenir Khalife de Maodo.