Serigne Pape Malick Sy : La prestance et le verbe !

La voix de Tivaouane s'est tue à jamais, ce jeudi 25 juin 2020. Serigne Pape Malick Sy, le dernier fils de Cheikhal Khalifa Serigne Babacar Sy sur terre est décédé. Seneweb vous plonge dans les "multiples vies" de cet homme de Dieu doublé d'un amoureux de la science et de la politique.





Le réveil a été brutal ce jeudi 25 juin 2020. L'annonce du décès du porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy ibn Cheikhal Khalifa, Serigne Babacar Sy, a eu l'effet d'un couperet aussi bien pour la famille de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy que pour la Ummah islamique et le Sénégal. Le fils cadet de Serigne Babacar Sy, premier Khalife de Maodo (1884-1957) et de Sokhna Astou Kane, a rendu l'âme ce matin à son domicile à la cité Keur Gorgui (Dakar) des suites d'une courte maladie, à l'âge de 80 ans (1940-2020).





La quasi-coïncidence de son décès (jeudi 25 juin 2020) avec la 98e anniversaire du rappel à Dieu de son vénéré grand-père et homonyme, El Hadji Malick Sy (mardi 27 juin 1922) et cinq jours après le décès d'El Hadji Tafsir Sakho, a rajouté de la tristesse à la mélancolie. Il faut dire que Serigne Pape Malick Sy s'était déjà préparé à ce rendez-vous fatidique, lui qui déclarait : "Vivre 70 ans, c'est déjà une longévité". Sa dernière sortie sur le Coronavirus sonnait comme une prémonition : "J'ai peur" avait-il dit.





D'une élégance dans la prestance et le verbe, le dernier fils de Serigne Babacar Sy sur terre a hérité du porte-parolat de la famille en 2017, suite au rappel à Dieu de son grand frère Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et l'intronisation de son cousin Serigne Babacar Sy Mansour, actuel Khalife des Tidianes. Grand harangueur des foules, son légendaire "Assalamu'Aleykum !" (Que la paix soit avec vous) avait le don de faire vibrer son auditoire qui restait scotcher à la clarté de ses sermons truffés d'anecdotes.





Un talent qu'il tient de son vénéré grand frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum qui a été non seulement son initiateur aux sciences islamiques, sur instruction de leur père Serigne Babacar Sy, mais aussi sa "référence" dans la vie, sa "boussole". "C'est Serigne Cheikh Tidiane Sy qui m'a éduqué, c'est ma source de grâce", aimait-il dire.





Le chouchou des érudits et des politiques





"Thiâte" (le cadet), comme on l'appelait affectueusement, est né (en 1940) avec un grand cœur, une ouverture d'esprit et une générosité à nul autre pareil. Cheikhal Khalifa lui vouait une affection démesurée pour l'amour qu'il portait à son père El Hadji Malick dont Pape Malick est l'homonyme. "Mon père n'aimait pas qu'on touche à un cheveux de Pape Malick. Ses désires et ses caprices étaient des ordres. Je me rappelle le jour où Pape Malick est tombé malade. Mon père nous a convoqué pour nous demander d'aller dire à Dieu de préserver Pape Malick parce qu'il ne supporterait pas de le perdre", confiait Al Maktoum.





Cheikhal Khalifa tenait plus à Pape Malick qu'à la prunelle de ses yeux. "Un jour, un commissaire blanc qui venait de s'installer à Tivaouane est venu rendre visite à Serigne Babacar avec sa femme et son enfant. Lorsque Pape Malick (très jeune à l'époque) a vu le petit, il s'est mis à pleurer et ne voulait pas que le petit Blanc rentre. Le commissaire était obligé de laisser son enfant jouer à la maison. Il a fallu qu'ils s'endorment tous les deux pour qu'on puisse ramener le petit Blanc chez lui", raconte Serigne Cheikh qui se rappelait, avec des éclats de rires, les fois où il lui tirait les oreilles au Daara tout en lui demandant de ne pas le raconter à leur père.





Choyé, le petit Pape Malick vivait sous la protection de ses grands frères (Serigne Moustapha Sy Djamil, Serigne Mansour, Serigne Cheikh et Al Amine) et cousins, notamment l'actuel Khalife général des Tidianes aux côtés de qui il a passé une enfance des plus sobres. "J'étais le turbulent, Serigne Mbaye Sy Mansour était le bagarreur. Il me défendait contre les autres", ressassait Pape Malick Sy. Les dignitaires politiques de l'après indépendance comme l'ancien ministre Abdoulaye Fofana (sous Senghor), père du ministre Abdou Karim Fofana, lui vouaient la même affection.





"Quand je prenais une femme, le ministre Abdoulaye Fafana tenait à organiser la cérémonie. Mais Serigne Cheikh en a décidé autrement. Il l'a fait dans la discrétion en envoyant chez ma femme, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et un autre (c'était un 29 juin, Ndlr). Un jour, je suis allé à Gorée avec ma femme. On est allé manger au Relais d'Espadon et je l'ai trouvé

en train de déjeuner avec Moustapha Niasse. Il m'a dit : ‘j'ai entendu la nouvelle, mais je ne suis pas du tout content'. Je lui ai dit : ‘je m'incline à vos pieds pour implorer votre grâce'", se rappelle-t-il.





Le dépositaire du legs intellectuel d'Al Maktoum





Son aisance dans le maniement de la langue de Molière et son intérêt pour les sciences ont fait de lui le digne héritier d'Al Maktoum qui l'a vu blanchir sous le harnais. Son ouverture d'esprit en tant que marabout "choquaient" certains partisans du conservatisme islamique. A ceux là, il rappelait le fameux conseil que lui avait prodigué son grand frère à l'âge de 10 ans : "Serigne Cheikh m'a dit, confie-til : ‘tu veux mener une vie paisible' ? Il faut égorger l'opinion publique pour vivre en paix".





Un conseil qu'il s'était parfaitement approprié. "Un homme m'a demandé pourquoi je porte une alliance alors que c'est Haram. Je lui ai dit : ‘le prophète Mohamed en portait'. Je porte une alliance depuis le 29 juin (sans aucune précision sur l'année) le jour de mon mariage", confie Pape Malick Sy qui fustige la propension de certains à polémiquer sur le caractère "haram" ou "halal" de certains détails qui en réalité sont insignifiants pour Dieu.





D'autres lui en ont voulu d'avoir décidé, à l'instar de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, de ne pas effectuer le Hajj. Mais il a tenu à apporter ses explications : "je pense que finalement je ne ferai pas le Hajj obligatoire pour les difficultés que j'ai rencontré lors de mon Omra".





Pape Malick Sy, Baba Maal et Michel Druker





Serigne Pape Malick Sy était d'une humilité légendaire et son sourire ne quittait jamais ses lèvres. Jamais un signe d'énervement n'a assombri son visage d'ange ou élevé le timbre mélodieux de sa voix. Son goût pour les choses simples de la vie étonnait dans son entourage. En atteste ce fidèle qui n'en revenait pas d'entendre son téléphone sonner par des mélodies de Baba Maal.





"Il m'a demandé pourquoi je n'ai pas mis un verset du coran ou le Azhan (l'appel à la prière)", se souvient-il. La réponse qu'il lui a servie était pleine de sagesse. "Je lui ai dit que beaucoup de personnes sont en train de jouer avec les versets sacrés du Coran qu'ils mettent en sonnerie", souligne-t-il.





Aussi bien qu'il cultivait sa maitrise des sciences islamiques, Pape Malick Sy renforçait aussi sa culture générale à travers la lecture et la documentation. L'intérêt qu'il accordait à certaines émissions et reportages notamment ceux de Michel Drucker (présentateur du Canapé rouge de Drucker, vivement Dimanche…) a agréablement surpris plus d'un. "Je suis régulièrement Michel Drucker parce que c'est un garçon très intelligent", confiait-il.





Pape Malick, les convictions politiques et la prison





Pape Malick Sy a, comme qui dirait, vécu plusieurs vies en une seule avec son riche parcours d'homme de Dieu doublé d'un homme de science et de politique. Son militantisme politique remonte à la création, par son frère Al Maktoum en 1959, du défunt Parti de la solidarité sénégalaise (Pss, opposé à Senghor). Un militantisme qui ne restera pas sans conséquence puisqu'il sera arrêté en même temps que son frère, Abdoulaye Wade, Landing Savané et tant d'autres, lors du rassemblement du 16 février 1994.





Son "camarade de cellule", l'ancien ministre Habib Sy revient sur ce pénible séjour carcéral. "C'est lui qui m'a appris la Djawharatoul Kamal en prison en 1994. On avait été arrêté lors du rassemblement des Moustarchidines en même temps qu'Abdoulaye Wade et Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum", témoigne Habib Sy qui se rappelle l'idée que Pape Malick Sy avait de la prison. "Serigne Cheikh lui avait dit qu'il manque une dimension à l'homme qui n'a pas fait la prison. Je n'ai jamais été aussi libre qu'en prison", lançait-il à Habib Sy.





Ce dernier est revenu sur la fois où Abdoulaye Wade a proposé à Serigne Pape Malick Sy de nommer sa fille. "Ce jour là, il m'a appelé et on en a parlé. Il m'a dit je n'ose pas prendre une décision sans en parler avec Serigne Cheikh au préalable. Après l'avoir consulté, il a poliment décliné", se souvient l'ancien ministre de Wade.





Ciment du dialogue islamo-chrétien, unificateur des confréries





S'il a hérité une des qualités de son oncle Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, c'est bien celle d'être le ciment unificateur des religions et des confréries. Le dialogue islamo-chrétien, Pape Malick Sy ne l'entretenait pas, il le vivait dans ses faits et gestes. A l'annonce de son décès ce jeudi, la vidéo de ses échanges cordiaux avec les prêtres à l'église, a fait le tour de la toile.





Il n'a pas non plus aucun sens interdit au sein des différentes confréries du Sénégal. Se définissant comme un des héritiers incontestables de son grand père Cheikh Ahmadou Bamba, sa présence à l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinaan sur invitation de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est la continuité d'une relation vieille de prêt d'un siècle.





En effet, ses relations avec Serigne Mountakha remontent au week-end que Serigne Cheikh Tidiane Sy AL Maktoum et ses frères (dont Pape Malick Sy) avaient passé auprès leur vénéré oncle, Serigne Bassirou Mbacké, père de l'actuel Khalife des mourides, Serigne Mountakha.





Cet amour pour Serigne Touba et ses disciples, Serigne Pape Malick le vit au quotidien. "J'ai beaucoup d'amis Baye Fall. Il y en a un qui a donné mon nom à son fils à Pikine. Il m'a dit qu'on l'appelle Pape Sy Baye Fall. Les bonnets que je porte, c'est un autre ami Baye Fall qui habite Faidherbe qui les tricote pour moi", confiait-il avec beaucoup de fierté.





Aux femmes, la voix de Tivaouane qui s'est tue à jamais, a laissé ces conseils : "soyez belles pour vos époux, respectueuses pour vos enfants et dignes devant la tombe".





Il repose désormais à Tivaouane, à côté de son grand frère et référence, Al Maktoum.