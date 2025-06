À Popenguine, la Première Dame Absa Faye conjugue foi et solidarité lors du 137e Pèlerinage marial

Lors de la 137e édition du Pèlerinage marial de Popenguine, du 7 au 9 juin 2025, la Première Dame, Absa Faye, a marqué l’événement par un geste fort de foi et de solidarité. Présente aux côtés des milliers de pèlerins rassemblés dans cette cité spirituelle, Mme Faye a salué l’unité et la ferveur qui animent ce rendez-vous religieux annuel.





« À Popenguine, j’ai partagé un moment précieux avec les pèlerins venus célébrer la foi, l’unité et la solidarité », a-t-elle déclaré, exprimant sa joie d’être au cœur de cet élan spirituel.





Engagée pour le bien-être des fidèles, la Première Dame a soutenu l’organisation de deux journées de consultations médicales gratuites au bénéfice des pèlerins et des populations locales. Cette initiative, réalisée en partenariat avec l’Association des agents de santé communautaire du District Ouest (ASCODO), des professionnels de santé, des bénévoles et des acteurs communautaires, reflète son engagement pour un meilleur accès aux soins, notamment pour les femmes, les enfants et les personnes vulnérables.





« Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette action solidaire. Que Popenguine reste un lieu de paix et de fraternité pour notre nation », a-t-elle conclu, réaffirmant son attachement à ces valeurs.