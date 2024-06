Affrontements à Médina Gounass, hier : Le camp du guide Thierno Mounirou Baldé livre sa vérité des faits

Hier, lors de la célébration de l'Aïd-el-Kabir, communément appelé "Tabaski", des communautés religieuses se sont affrontées dans la cité sainte de Médinatoul Houda, dans la commune de Médina Gounass. Il s’agit de celle dirigée par le khalife général de ladite commune, Thierno Amadou Tidiane Ba et celle du khalife général du Fuladu, Thierno Mounirou Baldé. Ces heurts ont causé un mort, des blessés et beaucoup de dégâts matériels. Ce mardi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a appelé au calme.









Cependant, après la sortie du Cadre d’échanges et d’organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba suite à ces violences notées, le Dental Thierno Amadou Baldé (DTAB) est revenu les «causes» de cet incident regrettable.













«Ces actes ignobles sont survenus suite au forcing du cortège de Thierno Tidiane Ba de passer entre les rangs des fidèles de Madinatoul Houda »













Le guide Thierno Mounirou Baldé renseigne qu'«avant la fin du traditionnel sermon de Tabaski de la mosquée Jâmi'ul hamdi, des fidèles de ma communauté ont été la cible d'une horde de gens venus d'une autre mosquée et qui avaient décidé, contre tout bon sens, d'enjamber des centaines de personnes assises sur la chaussée jouxtant ce lieu de prière déjà rempli. Il s'en est suivi des jets de pierres, occasionnant quelques blessés et quelques dégâts matériels, notamment des magasins mis à sac ».









Plus explicite, le Dental a indiqué que « ces actes ignobles sont survenus suite au forcing du cortège de Thierno Tidiane Ba de passer entre les rangs des fidèles de Madinatoul Houda, exerçant leur droit de culte en ce jour de Tabaski. C'est ainsi que des échauffourées ont éclaté entre disciples. Auparavant, vu la proximité des deux communautés, un consensus sur les heures de prières a été retenu par les deux khalifes sous la tutelle de l'autorité administrative ».













Il précise : «La communauté de Madinatoul Houda priait la première au niveau de leur mosquée, puis s'en suivait les autres qui priaient à l'est de la cité. Force est de constater que cette année, la communauté de Thierno Tidiane Bâ a violé sciemment cedit consensus en priant les premiers tout en perturbant sur leur chemin de retour le droit de culte de la communauté de Madinatoul Houda. »













«Nous interpellons le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye afin que justice soit faite»













Poursuivant leur récit, les membres de cette structure ont soutenu qu’ayant été sommés par la gendarmerie de ne pas emprunter ce chemin, les disciples du khalife de Médina Gounass «animés d'une mauvaise volonté, ont décidé d'outrepasser l'autorité (forces de défense et de sécurité - FDS) ». «Cet acte irresponsable a malheureusement coûté la vie à d'innocentes personnes. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées et un prompt rétablissement à tous les blessés. C'est avec tristesse et désolation que nous encourageons nos frères victimes d'une barbarie inqualifiable qui ont vu leurs maisons incendiées, leurs commerces saccagés, leur bétail volé. Nous interpellons le président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, à prendre toutes les mesures idoines pour qu'enfin une solution durable soit établie à Médina. Nous, membres de la communauté de Madinatoul Houda, sommes des citoyens sénégalais à part entière. Nous réclamons que justice soit rendue », ont-ils déclaré.













Le guide Thierno Mounirou Baldé appelle au calme et à la retenue













Pour autant, le guide Thierno Mounirou Baldé a «invité ses disciples au calme et à la retenue». «Il exhorte les jeunes à s'abstenir de diffuser des photos, vidéos ou tout autre support médiatique en lien avec ces événements. Il rappelle qu'il ne veut entendre aucun appel à la haine ou à la vengeance. Il prie pour un retour au calme tout en renvoyant les disciples aux préceptes enseignés par Thierno Amadou Baldé à savoir : ni provocation ni représailles », lit-on dans un communiqué reçu.