Aid el Fitr à la Place Mansour Bouna Ndiaye de Louga : L’imam sermonne la classe politique, la société civile et la justice

La Coordination des Musulmans du Sénégal a célébré la fête de la korité ce vendredi à Louga à la place civique Mansour Bouna Ndiaye.





Une occasion pour l’imam Makhtar Ndiaye de sermonner la classe politique, la justice et la société civile à œuvrer pour la stabilité : « J’invite les acteurs politiques, les membres de la société civile et la justice à travailler pour le retour de la paix au Sénégal. Personne n’a le droit d’attiser le feu ou de prétendre mettre le pays dans le chaos », a déclaré l’imam.





L’imam Makhtar Ndiaye a également dénoncé la division notée dans la célébration de la fête de l’Aïd el fitr dans la capitale du Ndiambour : « la lune a été aperçue hier nuit à Nguer Malal, à Nguene Sarr dans le département de Louga et dans plusieurs autres localités du pays et même des pays frontaliers du Sénégal comme le Mali et la Gambie. C’est pourquoi, nous en tant que membres de la Coordination des Musulmans du Sénégal, nous avons prié aujourd’hui. Nous considérons que la Commission Nationale de Concertation sur le croissant lunaire a outrepassé ses prérogatives, car elle ne doit pas faire observer la lune uniquement au Sénégal mais plutôt dans tous les autres pays du monde ».