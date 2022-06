Blasphème contre le Prophète : Serigne Mountakha Mbacké exige des excuses de l’Inde

Outré par les violentes persécutions auxquelles sont confrontées les populations musulmanes d’Inde et les propos jugés blasphématoires à l’endroit du prophète Mouhamed (Psl), le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé les autorités de ce pays à s'amender et à présenter leurs excuses.



«Depuis des années, les musulmans vivant en Inde subissent toutes sortes de torture, d’abus, d’oppression et de persécution de la part du parti au pouvoir dirigé par Narenda Modi. Répression, saccage, interdiction aux filles voilées de fréquenter les écoles et les universités, démolition de maisons et de mosquées, tueries... Ces actes barbares ne s’expliquent que par leur foi en Allah et en son Prophète (Psl). Cette islamophobie pratiquée en Inde par les hindous extrémistes a atteint son paroxysme. En effet, des propos d’une indécence incommensurable ont été proférés à l’endroit de la meilleure des créatures, le Prophète Mouhamed (Psl)», a déclaré Serigne Mountakha à travers une correspondance adressée à l’ambassadeur d’Inde à Dakar, informe Le Quotidien.



Dans L'AS, le guide religieux déclare que la confrérie mouride dénonce et condamne avec la plus grande fermeté les déclarations de Naveen Jindal, le porte-parole du parti Bharatiya Janata au pouvoir. Il menace d’appeler la communauté mouride à «boycotter tous les produits venant de l’Inde», si le gouvernement indien ne trouve pas de solution à cette situation. Un acte qui, selon le patriarche de Darou Minam, est le premier d’une longue série de mesures pour marquer sa solidarité avec la communauté musulmane d’inde.



Car, selon Serigne Mountakha Mbacké, «notre vénéré Cheikh Ahmed Al-Khadim vouait un amour profond et inégalable à l’élu Seydina Mouhamed, que la prière et la paix d'Allah soit avec lui, et suivait scrupuleusement la voie qu’il a tracée. S’en prendre à l’image du Messager d’Allah est une ligne rouge à ne pas franchir », relate Le Soleil.