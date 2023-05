Célébration de la Pentecôte : L’appel à la paix de l'Église des Assemblées de Dieu du Sénégal

Les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu du Sénégal (EADS) ont célébré la Pentecôte ce dimanche au Cices. Cette journée a été placée sous le thème "Pentecôte, un équipement pour la grande moisson". Elle a été une occasion pour le pasteur Birama Ndiaye, Président de l’EADS, de se prononcer sur le climat politique tendu du pays.





‘’C’est ce jour que l’Église est née. Pierre, un apôtre de Jésus, avait prêché l’Évangile qui est un message de paix et d’amour. J’en profite pour lancer un appel à la paix. L’Église prêche un message de paix, un message de réconciliation’’, a lancé le pasteur Félix Birama Ndiaye.





Selon lui ‘’l’Église des assemblées de Dieu est au Sénégal bien avant les indépendances, en 1957 précisément et est présente dans toutes les 14 régions. Donc, nous sommes engagés pour le développement du pays’’.





Le Président de l’EADS d’ajouter : ‘’Le Sénégal est notre patrie, c’est la terre de nos ancêtres. À cette occasion, nous prions et exhortons le peuple sénégalais à la sérénité. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays respecté par le monde entier. Le Sénégal a toujours été dirigé par de grands hommes d’État. Nous appelons, en ce jour de Pentecôte, l’ensemble des couches de la société, des partis politiques et des peuples qui constituent la Nation sénégalaise, à plus de solidarité et d’amour dans les cœurs. Ce pays nous appartient à nous tous.’’