Célébration de la Pentecôte : Le message de paix et d’unité du pasteur Félix Birama Ndiaye

À l’occasion de la célébration de la Pentecôte, l’une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien, des fidèles se sont rassemblés ce dimanche au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). Un moment spirituel fort, marqué par la prière, la louange et un message de paix délivré par le pasteur Félix Birama Ndiaye, président de l’Église des Assemblées de Dieu du Sénégal.





‘’Nous sommes ici à l’occasion de la célébration de la fête de la Pentecôte, qui est l’une des plus importantes fêtes chrétiennes. Nous demandons, à cette occasion, le soutien du Saint-Esprit dans tout ce que nous entreprenons’’, a-t-il déclaré devant des centaines de fidèles réunis dans une ambiance empreinte de ferveur.





Mais au-delà de la célébration religieuse, le pasteur Ndiaye a saisi l’occasion pour adresser un message fort à la nation, un appel à la paix, à la tolérance et à l’unité. ‘’Le Sénégal est un pays de foi, rare en Afrique et dans le monde. Nous n’avons pas de problème de cohabitation’’, a-t-il affirmé, saluant la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses.





Cette année, la Pentecôte coïncide de manière exceptionnelle avec la fête musulmane de la Tabaski, une conjonction que le pasteur interprète comme un signe spirituel fort. Quand Dieu fait que la Pentecôte et la Tabaski coïncident, on prie pour un Sénégal démocratique et prospère", a-t-il souligné, en appelant à la prière pour la stabilité et le développement du pays.









Dans un contexte marqué par des tensions sociales et politiques, le pasteur Félix Ndiaye rappelle que, malgré les différences, le vivre-ensemble reste une richesse précieuse pour le Sénégal, modèle de tolérance religieuse en Afrique.





Le président des Assemblées de Dieu n’a pas manqué de penser aux nouvelles autorités sénégalaises, récemment investies, à qui il adresse également ses prières.