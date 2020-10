Cheikh Ahmad Tidiane Niasse : ''l'incarnation de son homonyme''!

Il est le quatrième Khalife de la Fayda Tijania et le troisième fils d'El Hadji Ibrahima Niasse. Cheikh Ahmad Tidiane Niasse, rappelé à Dieu, le 2 août dernier, est présenté par ses proches comme "l'incarnation de son homonyme", le fondateur de la confrérie Tijania.Diplomate et Bâtisseur, le défunt Khalife de Médina Baye, est aussi connu pour sa générosité et son calme.Un de ses fils et bras droits dresse pour Seneweb le portrait de celui qu'on appelait Papa Cheikh.