Chronique Ramadan: Sur les rives de la Révélation (Sourate Al Alaq-versets 1-5) par Dr Mohamed Said Ba

La révélation, selon le Coran, constitue la voie par laquelle ALLAH (SWT) Communique avec Ses créatures pour leur dicter Sa loi qui contient le système le plus élaboré le plus propice à la gestion de la vie humaine dans toutes ses facettes.





D’ailleurs, le Coran nous donne cette explication dans la sourate Ash’ Shuraa {S 42 : V 51} “ Il n'a pas été donné à un mortel qu'ALLAH lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile, ou qu'Il [Lui] envoie un messager (Ange) qui révèle, par Sa permission, ce qu'Il [Allah] veut. Il est Sublime et Sage.”





Sur le plan historique, notre mère Aïcha (RTA) nous relate que le Prophète (Psl) a commencé à recevoir les prémices de la révélation par des rêves clairs et significatifs.





C’est à l’âge de 40 ans qu’il a commencé à observer des retraites spirituelles en se retirant dans la grotte du Mont Hira tout près de la Mecque.

Il consacrait son temps à la méditation et à formuler des questions cruciales sur la vie, l’univers, le but de l’existence humaine, comment guider son peuple égaré vers le droit chemin.

Mais surtout il adressait des prières ardentes au Créateur de l’Univers pour qu’Il le Guide.

C’est dans ce contexte très particulier dans la longue marche de l’humanité que l’ambassadeur de la révélation, Djibril Aleyhi Salam, lui est venu du ciel en ce jour du lundi 17 Ramadan (610) pour lui annoncer la bonne nouvelle :

1). Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,

2). qui a créé l'homme d'une adhérence.

3). Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble,

4). qui a enseigné par la plume [le calame],

5). a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.

La première fois que Djibril Aleyhi Salam a demandé au Prophète (Psl) de lire, sa réponse fut “ je ne sais pas lire”.

Il lui réitéra l’ordre et reçut la même réponse. A la troisième fois, il enchaîna avec la suite du verset (au nom de Ton Seigneur qui t’a créé) et le Prophète (Psl) répéta après lui.

C’est avec ces versets que débute cette longue période qui dura 23 ans pendant lesquels Allah (SWT) Communiquera aux humains les derniers maillons d’une longue chaîne de révélation.

Essayons maintenant de tirer quelques leçons de ces premiers versets du Saint Coran :

1- Dès l’aube de la révélation, le Coran Magnifie le savoir et le considère comme le socle de la vie humaine heureuse.





2- Le savoir sans référentiel solide, constitue un danger pour l’homme et pour l’Univers. C’est cette vérité que nous vivons aujourd’hui que l’autre avait qualifié à raison de ‘ruine de l’âme”.

Tout savoir doit donc être canalisé par la nom d’Allah (Bismi Rabbika) .

3- Ce qui est extraordinaire, c’est que ce livre d’Allah, révélé dans un contexte hostile à tout savoir, là ou régnait l’ignorance, traite d’une question purement scientifique très pointue, à savoir l’embryologie.

4- L’homme est doté d’une capacité énorme d’apprentissage, de questionnement et de réflexion comme le stipule le Coran dans la sourate An Nahl {S16 : v 78} “Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les coeurs (l'intelligence), afin que vous; soyez reconnaissants.”





5. Pour terminer, le Coran nous Exhorte à comprendre que pour obtenir, préserver et développer le savoir, il faut se doter des outils adéquats, ce qui est symbolisé par Al Qalam, la plume, confirmé par le verset 1 de la sourate Al Qalam (la plume) : “ Nuun. Par la plume et ce qu’ils écrivent. “

Docteur Mohamed Saïd Ba

Imam Mosquée As-Salaam Liberté 6 Extension