CINPEC : Les inscriptions pour le pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté ont démarré ce jeudi

Inscription pour le pèlerinage Chrétien

Après deux ans de suspension causés par la Covid-19, le pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté reprend cette année. Il va se tenir du 24 août au 13 septembre 2022, sur l’itinéraire Dakar – Terre Sainte - Rome - Lourdes - Dakar.





Ainsi, à travers un communiqué reçu, le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (CINPEC) a porté cette information à la connaissance «de la communauté catholique du Sénégal et des hommes et femmes de bonne volonté». Le thème de l’édition 2022 est «Pèlerins de la synodalité : artisans de communion, de solidarité et de mission». Chaque pèlerin doit débourser la somme de 2 700 000 F CFA. Ce montant est à verser en espèces ou par chèque certifié, en une seule fois, au compte bancaire ouvert à cette occasion et intitulé «Pèlerinage national catholique».





D’après le président du CINPEC, l’ouverture des inscriptions a démarré ce jeudi 31 mars 2022, à leur permanence. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des demandes et clôturées dès que le quota de 350 inscrits sera atteint. Les futurs pèlerins seront soumis à une visite médicale d’aptitude auprès des médecins habilités.