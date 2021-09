Comment Serigne Saliou Thioune et les Thiantacônes vont célébrer le Magal

L'héritier du défunt Cheikh Béthio Thioune est de plain-pied dans les préparatifs du Magal, commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui sera célébré dimanche prochain.





Et, comme les années précédentes, Serigne Saliou Thioune, qui perpétue la tradition en procédant à des lectures de Coran et de Xassidas, a convoyé des milliers de bœufs, des poulets, des moutons et des chameaux à Touba.