Conacoc : Imam Oumar Diène solde ses comptes

Imam Oumar Diene, Coordonnateur de la Conacoc

Imam Oumar Diène sera officiellement investi, ce vendredi comme coordonnateur de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Et rien ne pourra l’arrêter, pas même les contestataires. « L’installation aura lieu incha Allah, il ne se passera rien », assure imam Diène, joint par Seneweb.





Contesté par le camp de Mouhamed Dièye qui se dit secrétaire permanent de la Conacoc, imam Diène dément son vis-à-vis. « Tout le Sénégal connaît Oumar Diène comme le secrétaire permanent de la commission. Ces gens-là qui parlent sont venus il y a quelques jours. Après Iyane, c’est moi Oumar Diène », lance-t-il.





Pour imam Diène, on ne peut pas être le dernier venu et vouloir indiquer la voie à suivre. « Avant de contester, il faut être membres. Ils ne sont pas membres. Ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas investis. Demandez leur leurs cartes membres et quels postes ils occupent. Pour être quelque chose, il faut le prouver », réplique Imam Oumar Diène.





Ce dernier accuse ses détracteurs d’avoir ourdi un complot contre Iyane pour l’enlever de la tête de la commission, ce qui n’a pas marché. Avec lui non plus, prévient-il, ça ne marchera pas.