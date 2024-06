Controverse religieuse : L'imam Kanté contre-attaque au texte de Cheikh Ndiaye

Suite et pas fin de la polémique sur la question « lunaire » au Sénégal. Dans son texte intitulé «Vous êtes dans l'erreur Imam Kanté», publié hier sur Seneweb, le sieur Cheikh Ndiaye se propose de démontrer que l’imam Kanté est dans l'inexactitude sur cette question du jour d'Arafat.







In extenso, Seneweb vous propose la réponse du religieux Makhtar Kanté qui avait estimé que « les gens font souvent une grosse erreur sur la date de la Tabaski » avant de porter « un plaidoyer pour y apporter une solution durable».









« Cher Cheikh Ndiaye, je commencerai par souligner le ton courtois du texte et un effort de rigueur dans le raisonnement. Toutefois, je vous fais une première remarque sur le rationalisme de votre démarche qui peut vous jouer des tours si vous l'appliquez au domaine du «Ghayb», disons l'humainement inconnaissable. Par exemple, il existe une seule «laylatul qadr» durant laquelle des anges descendent en vagues sur terre, vous connaissez la sourate. D'une part, il ne faut pas oublier que les anges sont des êtres faits de lumière et d'autre part, quand il fait nuit ici, il fait jour ailleurs ! Et c'est la même chose qui se passe avec le jour d'Arafat : au moment où des Hujjâj sont en stationnement à Arafat, au 9e jour du mois de Zul Hijja, il fait nuit ailleurs !

Pour ce qui est des hadiths que vous «alignez», je voudrais juste vous dire que même moi le petit chercheur les connais depuis des années, mais ce que vous faites là est loin d'un raisonnement de Fiqh. En effet, vous parlez des mérites ou bienfaits «fadâ-il yawm 'arafa» et non de la vraie question de Fiqh. La vraie question de Fiqh ici c'est quel est le «sabab char 'i» (la cause légale) de l'obligation de stationnement à Arafat ? Et tous les Fuqahâs vous répondront : c'est à l'avènement du 9e jour du mois de Zul Hijja. En effet si les Hujjâj se rendaient à Arafat un autre jour que le 9e du mois de Zul, ce ne serait pas un acte cultuel valable. Maintenant, le «problème» réside dans la détermination de ce 9e jour de Zul Hijja par l'Arabie saoudite qui administre le Hajj et par les autres pays musulmans. À cette fin je vous renvoie au texte que j'ai publié avant la Tabaski





"La Oumma à la recherche des jours d'Arafat et de Tabaski





État des lieux "





Vendredi 7 juin 2024, jour 1 mois de Zul hijja

Samedi 15 juin 2024, jour 9 (Arafat)

Dimanche 16 juin 2024, jour 10 (Tabaski)





Liste des Pays concernés





1 . Algeria

2 . Bahrain

3 . Djibouti

4 . Egypt

5 . Iraq

6 . Jordan

7 . Kuwait

8 . Lebanon

9 . Libya

10 . Nigeria

11 . Palestine

12 . Qatar

13 . Saudi Arabia

14 . Somalia

15 . Sudan

16 . Syria

17 . Tunisia

18 . Turkey

19 . United Arab Emirates

20 . Yemen









Samedi 8 juin 2024, jour 1 mois de Zul hijja

Dimanche 16 juin 2024, jour 9 (Arafat)

Lundi 17 juin 2024, jour 10 (Tabaski)





Pays concernés





1 . Bangladesh

2 . Brunei Darussalam

3. India

4 . Indonesia

5 . Iran

6 . Japan

7 . Malaysia

8 . Mali

9 . Mauritania

10 . Morocco

11 . Oman

12 . Pakistan

13 . Senegal

14 . Singapore

15 . South Africa

16 . Sri Lanka

17 . United Kingdom





Deux questions clés :

1) S'il faut s'en tenir aux dates fixées par l'Arabie Saoudite, pourquoi observer dans les autres pays avec la possibilité d'avoir des dates différentes pour le jour 1, 9 (Arafat) et 10 (Tabaski) ?

2) Si les non Hujjâj des pays dont le 10e jour tombe le lundi 17 juin jeunent le samedi 15 juin pour se conformer à la date saoudienne de Arafat, que feront-ils du dimanche 16 juin ?

Étant entendu qu'on ne peut pas jouer avec les dates et faire du dimanche 16 juin le jour 10. Difficile de ne pas reconnaître ces difficultés de calendrier et leur impact sur les pratiques cultuelles du mois de Zul hijja (Tabaski).





La réponse qui semble la plus correcte est que dépendamment du premier jour déterminé correctement par un pays donné, il suffit de considérer que le 9e jour est Arafat et le 10e est Tabaski. Et c'est l'avis du grand uléma saoudien, le Cheikh Al uthaymîn.





Pour conforter cet avis, il convient de noter que le prophète (SAWS) et ses compagnons ont fait Tabaski à partir de la 2e année de l'hégire sur la seule base de la détermination du 10e jour du mois de Zul hijja par observation du nouveau croissant de Lune à Médine. Et ce, sans avoir accompli le Hajji et le stationnement à Arafat.





De même, pendant des siècles, les musulmans non Hujjâj, partout dans le monde, ont jeuné le 9e jour du mois de Zul hijja en le considérant comme jour d'Arafat et fait Tabaski le 10e jour de ce même mois en le considérant comme Tabaski sans savoir ce qu'il se passait à la Mecque du côté des Hujjâj.





Et s'il l'on se réfère à la règle de fiqh de «sababu char 'i», la cause légale du jour d'Arafat comme de la Tabaski, c'est l'avènement du 9e jour du mois de Zul hijja partout dans le monde (Arafat universel). C'est seulement pour les Hujjâj que ce 9e jour, selon la date fixée par l'Arabie Saoudite, il est obligatoire de se rendre à Arafat pour observer le stationnement y prescrit.





C'est ainsi qu'il est possible que les dates du jour 1 ne soient pas les mêmes et que cela se répercute sur les dates des jours 9 et 10 sans poser de problème. En effet, les musulmans ne prient pas aux mêmes heures les cinq prières quotidiennes, n'ont pas la même nuit de «Laylatul qadr», et des fois pas le même jour de «Achoura» ou encore les trois jours blancs (13, 14 et 15), etc.





Il importe juste de déterminer correctement le premier jour de chacun des 12 mois lunaires.





La discussion continue en toute sérénité ».