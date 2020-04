Côte d'Ivoire: Le ramadan débute ce vendredi 24 avril

Comme dans beaucoup de pays du monde, la Côte d'Ivoire démarre le ramadan 2020, demain."Le croissant lunaire marquant le début du ramadan 1441H/2020 a été observé, ce jeudi 23 avril 2020, dans la ville de Bondoukou.Par conséquent, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) et le Conseil des imams sunnites en Côte d’Ivoire (Codis) informent que le Ramadan démarre ce vendredi 24 avril 2020", a-t-on lu dans un communiqué reçu.Cependant, ledit Conseil a précisé qu'il "n'empêche, les mosquées restent fermées". Ce, à cause du coronavirus.Il faut signaler que ce pays a atteint ce jour, la barre des 1000 cas postifs au Covid-19.