Covid-19 et célébration de la Toussaint : Voici ce que préconise l’Eglise

Fête des saints et des défunts, la Toussaint est célébrée chaque 1er novembre. Cette année, l’Eglise sénégalaise a fourni des recommandations allant dans le sens de freiner la propagation du coronavirus.





Ainsi, au cours de sa déclaration sur la chaine Youtube d’Oficom, ce vendredi 13 octobre, l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a indiqué : «S’agissant de la traditionnelle commémoration de nos fidèles défunts, nous préconisons, pour les raisons que vous connaissez, une démarche individuelle et familiale des visites aux cimetières, en dehors de toutes cérémonies officielles et de prières communautaires organisées.»





Avant de laisser entendre : «Vous comprenez que ces nouvelles orientations n’entament en rien notre ferme détermination à toujours chercher à préserver la santé et la vie de nos concitoyens. C’est pourquoi, conscients de la réalité de la maladie qui éprouve nos communautés et nos familles, nous continuons à vous exhorter à la prudence et à la responsabilité personnelle et collective.»





La Province ecclésiastique de Dakar a, par ailleurs, soutenu : «Vivons dans le strict respect des normes sanitaires édictées par les services compétents. Demeurons à l’écoute de nos pasteurs, évêques et prêtres, dans un esprit de communion et de sauvegarde de la vie humaine qui est notre bien commun le plus cher.»





Auparavant, Mgr Benjamin Ndiaye a annoncé la réouverture des églises prévue le 1er novembre prochain.