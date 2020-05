Covid-19 et levée des mesures restrictives : L’Eglise maintient sa position

L’Eglise du Sénégal officialise sa position dans la gestion de cette maladie du Coronavirus. « Nous avons tous accueilli, avec attention et respect, le Message du Chef de l’État, Macky Sall, dans son adresse à la Nation, en date du 11 mai 2020, dans laquelle nous retenons ‘’la réouverture des lieux du culte’’. Nous, vos Pères Évêques du Sénégal, comptons rester fidèles à notre devoir de protéger, partout et en toutes circonstances, la santé et la vie des populations », a écrit la Province ecclésiastique de Dakar, dans un communiqué.





« Cette mesure concerne aussi le grand rendez-vous du Pèlerinage national à Poponguine »





C’est pourquoi, disent les membres, compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, nous maintenons toutes les dispositions déjà prises dans nos communiqués précédents, notamment celui en date du 06 mai 2020.





« Nous maintenons, jusqu’à une date plus favorable, toutes les dispositions antécédemment prises dans nos différents Communiqués, notamment celle relative à la suspension des Messes de caractère public», poursuivent-ils.





Les Evêques de renseigner que cette mesure concerne aussi le grand rendez-vous du Pèlerinage national à Poponguine qui devrait se dérouler le week-end de la Pentecôte, du 30 mai au 01 Juin 2020. « Nous demandons à tous de vivre en conséquence. Comme l’a rappelé le Chef de l’État, dans sa déclaration, ‘’plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée’’ », font-ils savoir.







« Évitons les déplacements non nécessaires et respectons les gestes ou mesures barrières »





Plus loin, les religieux ont déclaré : « chers fidèles Chrétiens, continuez donc, dans la persévérance, à entretenir votre vie de foi, à travers les moments de prière en famille, dans un esprit de communion spirituelle avec l’Église Universelle. Avec vous, nous, vos Pasteurs, Évêques et Prêtres, restons en communion intime de cœur et d’esprit, spécialement quand nous disons la Sainte Messe en privé à vos intentions et à travers nos différentes célébrations qui vous sont accessibles par les Médias ». Non sans exhorter : « Évitons les déplacements non nécessaires et respectons les gestes ou mesures barrières édictées par les autorités compétentes ».





Demain jeudi, ‘’Journée de jeûne et de prière ‘’





« Dieu, le Tout-Puissant, se souviendra de nous. Il nous délivra du mal du Covid-19. Qu’en ce jour du 14 mai 2020, ‘’Journée de jeûne et de prière, et d’œuvres de charité’’ décrétée par le Saint Père, le Pape François, Dieu, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame de Fatima, nous vienne en aide », prie l’Eglise du Sénégal.





« Par le présent Communiqué, argue-t-elle, nous vous réitérons toute notre proximité paternelle et pastorale en ces moments de dures épreuves et, par la même occasion, nous vous encourageons à tenir ferme dans les efforts déjà consentis, dans l’espérance de venir à bout du Covid-19 ».