Covid-19 et prière : Imam Kanté invalide le "nafila online" de Ahmeth Khalifa Niass

Invité de Seneweb, l'homme d'affaires et Islamoloque Ahmeth Khalifa Niass avait évoqué la "nafila online" (prière surérogatoire en ligne). Lors d'une interview accordée à nos confrères de Pressafrik, Ahmadou Makhtar Kanté, l'Imam de la grande mosquée de Point E a battu en brèche tous les arguments avancés par Ahmeth Khalifa.





"La prière de groupe doit se faire dans un même lieu avec des rangées qui commencent depuis l'Imam à la fin, pour permettre aux fidèles de suivre les mouvements, la récitation des sourates faites par l'Imam. C'est comme cela que l'esthétique de la prière se présente, Parce que c'est toutr une esthétique qu'il faut pas déranger. Donc on ne peut pas faire la prière sans cette esthétique dans la mosquée", a déclaré imam Kanté.





Il ajoute : "ce n'est pas la peine de chercher forcément des alternatives ambiguës comme ça. Sinon, dès demain les gens vont vouloir prier en suivant certainement ceux qui sont aux Usa ou en Australie. Et cela va faire beaucoup de confusion. Alors que l'Islam a prévu une alternative si on ne peut pas prier dans la mosquée, on prie chez soi ou là où l'heure de la prière nous trouve. Et cela a toujours été comme ça."