Covid-19 : L’église sursoit à l’organisation du pèlerinage aux Lieux saints de la chrétienté

La décision est prise. Le Comité interdiocésain national des Pèlerinages catholiques (CINPEC), agissant au nom des Pères Evêques de la Province Ecclésiastique de Dakar sursoit, pour la seconde fois consécutive, à l’organisation de l’édition 2021 du Pèlerinage catholique aux lieux saints de la chrétienté. « Le CINPEC en appelle à la bonne compréhension de tous, notamment des futurs Pèlerins régulièrement inscrits et qui lui ont, à maintes occasions, manifesté leur confiance pour effectuer dans la sérénité cette démarche de foi. Il s’empresse, par ailleurs, de rappeler qu’une telle mesure, prise après mûre réflexion pour, entre autres, éprouver tous les scénarii possibles, est essentiellement liée à la persistance de la pandémie au Sénégal et dans le monde, notamment dans les pays traditionnellement visités par les pèlerins », ont fait savoir les membres dans un communiqué signé par l’Evêque de Ziguinchor Mgr Paul Abel Mamba.Ce dernier également président du CINPEC a indiqué qu’aussi, cette mesure intervient-elle après la recommandation pressante des Evêques du Sénégal qui, lors de leur dernière Session, tenue au Cap des Biches, avaient suggéré le report dudit Pèlerinage. « Cette mesure intervient également après que les chancelleries étrangères aient, par le biais du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, fait remarquer n’avoir pas de visibilité sur la période considérée (août-septembre) pour garantir la délivrance, sauf pour motif impérieux, des visas aux futurs pèlerins », dit-il.Avant de soutenir : « Pour toutes ces raisons, et ne voulant prendre le moindre risque et exposer potentiellement la vie des futurs Pèlerins, il a semblé plus qu’indiqué de suspendre les opérations et de s’inscrire résolument dans la dynamique de lutte contre la pandémie pour laquelle nos pasteurs n’ont eu de cesse de nous sensibiliser, considérant que rien ne vaut la vie humaine ».Le CINPEC a, toutefois, renouvelé son engagement, comme service d’Eglise, à œuvrer, dès que les conditions exogènes le permettront, pour la promotion, l’organisation et l’encadrement du Pèlerinage catholique aux Lieux saints de la chrétienté. « Il remercie très chaleureusement le Chef de l’Etat, Madame le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, pour le soutien constant et la mobilisation sans faille de tous les services de l’Etat chaque fois que, dans le cadre de l’organisation du Pèlerinage, leur concours bienveillant est sollicité. Il s’unit, enfin, par la prière aux efforts immenses qui sont en train d’être déployés par les pouvoirs publics, l’Église, les autorités sanitaires et les personnes de bonne volonté pour éradiquer de la surface du globe cette virulente pandémie à coronavirus », ont souligné les membres.