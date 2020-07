Décès de Pape Malick Sy : Le rêve prémonitoire de Moustapha Sy

Le responsable moral du Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaty dit avoir vu en songe la mort du porte-parole du Khalife général des Tidianes. Serigne Moustapha Sy prend son épouse à témoin.







"On m’a montré des funérailles grandioses où Dakar était pleine à craquer de monde. J’étais ébahi (…) Je marchais pas à pas, tellement c’était difficile de se frayer un passage. J’ai vu Pape Malick Sy couché au sol. Je l’entendais soupirer, incapable même de parler. Sokhna Nafy Mbaye était là et lui a demandé : Pape Ass, c’est quoi ? Il était incapable de parler. Je suis resté là un moment à le regarder. Je savais ce que cela signifiait. Alors, je suis reparti sur mes pas", révèle-t-il dans Vox Populi.