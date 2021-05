Des milliers de fidèles à l'ouverture du 80e Daaka de Médina Gounass

Des milliers de fidèles musulmans du pays et de la sous-région participent au 80e Daaka de Médina Gounass, une retraite spirituelle de dix jours, démarrée, samedi dans cette cité religieuse de la région de Kolda, a constaté l’APS.





Pour la circonstance, un important appui logistique a été mis à la disposition du comité d’organisation par le ministère de l’Environnement et du Développement durable et celui de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique.





Les deux ministres, Abdou Karim Sall et Abdoulaye Sow, ont notamment remis aux organisateurs deux pelles mécaniques, huit camions, une benne tisseuse, 50 bacs à ordures, des râteaux, des balais, des brouettes et d’autres outils.





Le guide religieux, Thierno Amadou Tidiane Ba, a salué ce geste et formulé des prières pour le Sénégal et pour l’Afrique.





Le ‘’Daaka’’, une retraite spirituelle de 10 jours en pleine brousse a été initié en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saidou Ba, le fondateur de cette cité religieuse.