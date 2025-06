Élinkine : Retour sur les temps forts du pèlerinage marial (photos)

Le pèlerinage marial autour de Notre-Dame de la mission catholique d’Élinkine a vécu ce week-end, à l'instar du pèlerinage marial Notre-Dame de la Délivrandre de Popenguine. Des centaines de pèlerins, depuis le dimanche 8 juin, ont bouclé leur adoration hier Lundi de Pentecôte par une célébration solennelle présidée par l'abbé Sanson Delaka Kantoussan, vicaire général chargé de la pastorale d’ensemble et du dialogue interreligieux, et curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Oussouye. Cette 51e édition a été célébrée sous le thème "Avec Marie, Mère de l’ Espérance, marche avec nous".





Dans son homélie, l'abbé Samson s'est appesanti sur les défis de la communication au sein des familles modernes. Il a dénoncé l’usage excessif des smartphones, devenu ,selon lui, "un frein aux échanges sincères entre parents et enfants, entre époux, entre frères et sœurs ".





Il est aussi mis en garde contre "les commérages malveillants", ces paroles inutiles qui blessent et détruisent les liens sociaux et familiaux. Avant d'exhorter les fidèles à revenir à l’essentiel, en se focalisant sur la parole de Dieu et à renforcer les débats spirituels dans les foyers.





L'abbé Samson Delaka Kantoussan a enfin invité les fidèles pèlerins à une introspection individuelle et collective pour redonner "une place centrale à la prière, à l’écoute mutuelle et à la paix ".





Démarche de foi à la rencontre de la Vierge Marie





Ce pèlerinage, placé sous le signe du partage, de la foi et de la paix, a permis aux participants de renouer avec les valeurs chrétiennes, dans un esprit d’unité et de ferveur. Sous la protection de Maman Marie, les fidèles ont prié pour la stabilité des foyers, la fin des conflits et une humanité réconciliée avec Dieu et avec elle-même.









Cette 51e édition du pèlerinage marial Notre-Dame de la mission d’Elinkine a été marquée par la marche des jeunes, le dimanche, à l'instar de leurs frères et soeurs de Popenguine. Ils ont marché sous une chaleur accablante, de l'après-midi du dimanche 8 juin, d'Oussouye à Élinkine, en passant par Mlomp, pour un tempo spirituel. Un témoignage vivant de leur foi et d'une jeunesse chrétienne, engagée, résiliente et fidèle à ses valeurs.









Cette rencontre spirituelle et de communion fraternelle a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités administratives et territoriales, dont le préfet d’Oussouye Maurice Latyr Dione, à la tête de la délégation, et du président du Conseil départemental d'Oussouye, Maurice Diédhiou.