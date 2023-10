Femmes prêtres : L’avis du Pape François

Il est connu de tous que dans l’Eglise catholique, les femmes ne sont pas ordonnées prêtres. Lors de l’Angélus d’hier lundi à la place Saint Pierre de Rome, le Pape François a évoqué cette réalité. Pour lui, il est clair que son prédécesseur saint Jean Paul II avait un avis tranché sur la question, mais son but n’était pas de dénigrer les femmes.





« Lorsque nous parlons du pouvoir sacerdotal, nous « sommes dans contexte de fonction »









« Quand saint Jean-Paul II enseignait qu’il faut affirmer définitivement l’impossibilité de conférer l’ordination sacerdotale aux femmes, il ne dénigrait en aucune manière les femmes et ne conférait pas le pouvoir suprême aux hommes. Saint Jean Paul II affirmait également d’autres choses. Il disait par exemple : "Lorsque nous parlons du pouvoir sacerdotal, nous sommes dans un contexte de fonction, non de la dignité et de la sainteté". Il ajoute aussi que " d’un côté pour être plus rigoureux, une doctrine claire et faisant autorité" sur le sujet, n’a pas encore été élaborée de manière exhaustive » a expliqué le Pape François selon le "Corriere della sera".





« Il peut faire l’objet d’étude »