Fermeture des mosquées à Tivaouane : «Serigne Babacar Sy Mansour s’est fondé sur les écrits du Prophète Mohamed»

Fermeture des mosquées à Tivaouane

La décision du khalife général des tidianes de ne pas rouvrir les mosquées sous sa responsabilité, émane d’une large concertation, mais surtout d’avis éclairés de personnel sanitaire. Abdou Aziz Diop, petit-fils d’El Hadj Malick Sy et membre du Comité scientifique du dernier Gamou Tivaouane, nous éclaire.





«C’est une suite logique de celles qu’il avait prises les 15 et 21 mars, avec l’annulation de la Ziarra annuelle de Tivaouane, la suspension de tous les événements religieux de la Hadra, la fermeture des mausolées et mosquées, le confinement du daara. Ces décisions du khalife reposent sur plusieurs piliers aux dimensions religieuses. C’est la dimension de concertation et la dimension scientifique. Le khalife a recueilli l’avis éclairé des autorités médicales sur la conduite à tenir, en cas de pandémie", précise-t-il sur iRadio.





Autre explication qui découle de la décision du khalife, selon Abdou Aziz Diop, Serigne Babacar Sy Mansour s’est fondé sur les écrits du Prophète Mohamed.





«Il n’a fait qu’appliquer les recommandations et enseignements du Prophète, en cas de pandémie».





Le marabout ne pouvait pas faire moins, précise Abdou Aziz Diop. «Le khalife n’a fait que suivre les traces de ses illustres prédécesseurs. Pour rappel, lors de l’épidémie de la peste en 1914, avec le refus des populations de Guet-Ndar de se faire vacciner et la menace du pouvoir coloniale, Mame El Hadj Malick Sy s’est rendu sur les lieux pour se faire vacciner et cette exemplarité a pu sauver des milliers et des milliers de vies. Au sein de Hadratoule Malickia de Cheikh El Hadj Malick Sy, en passant par Serigne Babacar Sy, Mame Abdou Aziz Sy, entre autres, ils ont toujours fait preuve d’exemplarité, de citoyenneté», a-t-il fait savoir.