France: La date de la célébration de la Tabaski est fixée au…

La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris informe les fidèles que la date de l'Aid al-Adha 2022-1443/H en France est fixée samedi 9 juillet. L’annonce est faite par Chems-eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris. «Ce jour-là, la Grande Mosquée de Paris organisera deux prières de l'Aid al-Adha: 1ère prière à 7h30 et 2ème prière à 8h15. L'organisation de deux prières tient compte du risque d'affluence et a pour but d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. La fin de la pandémie de Covid-19 n'étant pas encore d'actualité, nous recommandons par ailleurs le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique », ajoute-t-il dans le communiqué parcouru, ce mercredi 29 juillet.