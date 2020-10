[Photos] Gamou-2020 : Après Kaolack, Abdoulaye Diouf Sarr à Thiénaba

À Thiénaba le SNH Service National d'Hygiène a visité 306 concessions en prélude au Gamou-2020.





Une opération de pulvérisation qui se poursuivra jusqu'à la fin de cet Important événement. Des activités de sensibilisation sur le coronavirus initiées par le SNEIPS ont été menées dans la cité religieuse durant 4 jours.





Le ministre de la Santé et de l'Action sociale en visite à Thiénaba a remis au khalife un important dispositif sanitaire, des denrées alimentaires et des médicaments d'une valeur de 09 millions.





Monsieur Abdoulaye Diouf sarr a profité de cette visite pour demander au khalife de prier pour le chef de l'État et pour la paix dans le pays.