[Vidéo] Gamou-2020 : Les recommandations du khalife général des Tidianes

Contrairement aux autres foyers religieux, Tivaouane ne va pas célébrer cette année la naissance du Prophète Mouhamed (Psl). Du moins, pas dans le rassemblement et les bains de foule.

Face à la presse, ce mardi, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a rendu publique sa position par la voix de Serigne Babacar Sy Abdou, communément appelé Ndiol Fouta. Ainsi Tivaouane recommande aux fidèles de fêter le mawlid autrement, ''dans l'intimité de leurs foyers''.





Dans ce sens, le khalife recommande aux fidèles d'être dans la prière intime et l'entraide. "Une action de grâce et de solidarité faite ce jour en l'endroit d'un coreligionnaire nécessiteux peut être plus salvatrice que 1000 prosternations''. Une prière pour un prochain cloué au lit peut aussi être plus utile que les prosternations, rappelle-t-il.





Cette décision de ne pas célébrer le gamou fait suite à la rencontre qui avait réuni la famille de Seydi El Hadji Malick chez lui à Gueule Tapée, il y a de cela deux jours.