Gamou 2022 : 1400 gendarmes déployés à Tivaoune et à Thiénaba

1400 officiers et sous-officiers de la Gendarmerie nationale sont déployés à Tivaouane et Thiénaba lors du Gamou qui sera célébrée le samedi 8 octobre 2022.





Dans un communiqué transmis à la presse, la Gendarmerie précise qu'après deux années de suite de non célébration, marquée par le contexte de la pandémie Covid19, ces lieux saints accueilleront des millions de fidèles.





Ainsi, vue la particularité de cette édition, la Gendarmerie nationale a déployé d’importants moyens humains et logistiques pour contribuer à la sécurité des personnes et des biens notamment sur les axes routiers menant vers Tivaoune et Thienaba.





En effet, poursuit le communiqué mille quatre cent (1400) officiers et sous-officiers sont directement mobilisés dans le dispositif avec cent vingt-huit (128) véhicules, cinquante (50) motos, sept (07) drones, deux (02) citernes à eau et quatre (04) engins de relevage.





Aussi, pour garantir la viabilité et la sécurité des voies de communication, toutes les légions de gendarmerie à l’échelle nationale sont également engagées dans leurs circonscriptions respectives.





Ce dispositif mis en place par le Lieutenant-colonel Alioune Diop, Commandant la légion de Gendarmerie de Thiès, chef des opérations de l’évènement a été contrôlé ce 3 octobre 2022 par le Général de division Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale accompagné de son État- major.





A cette occasion, ils ont eu à y apporter des observations et des instructions.





A l’issue de cette rencontre, la délégation du Haut Commandant s’est rendue au domicile du Khalif Général des Tidianes pour une visite de courtoisie. Il a ainsi bénéficié des prières du guide religieux avant de remettre une contribution symbolique de la Gendarmerie nationale (bouteilles d’eau, gels alcoolisées et masques).