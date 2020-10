Gamou de Médina Baye : L'association "Domou Kaolack" s'investit dans le nettoiement et la sensibilisation anti-Covid

La cité religieuse de Médina Baye se prépare pour la célébration de la grande nuit commémorant la naissance du Prophète Mohamed (Psl). Pour apporter sa contribution aux préparatifs, l'association " Domou Kaolack" se lance dans le nettoiement, de fond en comble, de la ville. Ce geste fort de l'association entre dans le cadre de l'embellissement de la cité de Baye Niass.









A ce jour, plusieurs coins et recoins ont été déjà assainis par les jeunes de la dite association. Nous sommes à moins d'une semaine du Maouloud et l'association compte terminer les travaux avant le jour J. C'est ce que laisse entendre le président de l'association, en l'occurrence Mouhamadou Thiam plus connu sous le nom de Mamadou Sarr Thiam.

« Nous sommes venus participer à l'embellissement de Médina Baye en cette période préparatoire de la célébration du gamou 2020. La cité de Cheikh al Islam commence déjà à accueillir du monde, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de réagir, rendant certains sites accueillants et améliorer un peu le cadre de vie de Médina Baye», dit-il.





L'association ne compte pas s'arrêter juste au nettoiement de la cité religieuse. En effet, elle est consciente que ce maouloud se déroule dans un contexte particulier, à cause de la pandémie qui sévit. Ainsi, elle compte encore apporter son appui en matériel pour lutter contre la propagation du coronavirus. " Nous répondons aussi à l'appel du khalife Cheikh Mahi Niass. C'est dans ce contexte que nous avons mis à la disposition de beaucoup de fidèles des masques, gels entre autres pour les accompagner au respect des mesures barrières tel que recommandé par les autorités sanitaires et religieuses, pour arriver à un gamou sans contamination ".





Le président de l'association Domou Kaolack invite les pèlerins désireux de participer au maouloud à prendre en compte la présence de la Covid-19.