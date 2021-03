Hadjj 2021- Âge limite à 60 ans : ''un manque à gagner énorme'' selon les voyagistes privés

Les nouvelles règles établies par le ministère de la Santé saoudien donnent de l’espoir aux voyagistes privés qui ont chômé durant l’année 2020 du fait de la pandémie de la Covid-19. Joint au téléphone par Seneweb, la chargée de communication des voyagistes privés Houreye Thiam Preira estime que la limite d’âge constitue un manque à gagner énorme surtout du côté des voyagiste privés.









‘’ On vient d’avoir une information du ministère saoudien de la Santé qui vient de publier les nouvelles règles d’organisation du Hadj. Ils disent que l’âge plafond maintenant, c’est 60 ans et l’âge minimum c’est 18 ans. Aussi, que le vaccin reconnu par l’OMS est obligatoire pour ceux qui aspirent à faire le Hadj ainsi qu’un test de Covid dans les 72 heures précédant le voyage ainsi qu’un confinement sur place. Donc, nous continuions à suivre cette information de taille parce qu’il reste à déterminer aujourd’hui le nombre de personnes qui doivent y aller’’, explique la chargée de communication des voyagistes privés.





Toutefois, cette nouvelle donne ‘’réduit considérablement la population sénégalaise en termes de hadj parce qu'on avait l’habitude d’avoir des gens qui ont plus de 60 ans. Aujourd’hui ce sera un manque à gagner énorme mais au moins l’espoir renait parce que on est resté très longtemps sans travailler et aujourd’hui, avec cette publication du ministère de la Santé saoudien, ça nous redonne de l’espoir, au moins, on sait qu’avec ceux qui ont 18 à 60 ans, on peut envisager d’organiser le Hadj’’, soutient Houreye Thiam Preira.





Néanmoins, poursuit-elle, ‘’on continue à suivre les informations en provenance de l’Arabie Saoudite et on attend également les informations en provenance du gouvernement du Sénégal à travers la Délégation générale au pèlerinage et nous espérons inchallah que tout puisse se passer pour les meilleures conditions du Hadjj de cette année, dans ce contexte de Covid qui réduit drastiquement les gens qui y vont ainsi que les conditions dans lesquelles nous l'effectuons également’’.