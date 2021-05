Hajj 2021 : Bonne nouvelle pour les pèlerins sénégalais

Le Sénégal va organiser le Hajj cette année

Bonne nouvelle ! Le Sénégal va organiser le Hajj cette année. Les autorités sénégalaises chargées de l’organisation du pèlerinage à la Mecque vont incessamment communiquer sur la date. Elles vont également se prononcer sur les modalités retenues avec l’Arabie Saoudite dans les jours à venir. La délégation au pèlerinage chargée de cette mission va également annoncer les mesures retenues à savoir : les critères et conditions de séjour et de voyage, le vaccin, la limite d’âge et quota réservé à l’Etat du Sénégal.





Rappelons que le Hajj 2020 n’a pas eu lieu pour les pays étrangers du fait de la pandémie de la Covid-19 dans le monde. Cette année, des conditions sont annoncées par l’Arabie Saoudite pour accueillir les pèlerins musulmans du monde entier.





Le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Mohammed Saleh Benten avait annoncé le dimanche 9 mai la tenue du grand pèlerinage annuel à la Mecque au mois de juillet prochain.