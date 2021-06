Hajj 2021 : L’Arabie saoudite autorise seulement 60 000 résidents vaccinés

Seuls 60 000 pèlerins résidents sont autorisés à accomplir le 5e pilier de l’islam, à savoir le pèlerinage à La Mecque 2021.



Parmi les conditions requises par l’Arabie saoudite, ces 60 000 pèlerins devront être vaccinés contre le coronavirus, renseigne le communiqué du ministère du Hajj et de la Oumrah. Ces fidèles musulmans devront également être âgés entre 18 et 65 ans.



Cependant, d’importantes mesures ont été prises pour un bon déroulement du hajj sans la propagation de la pandémie de la Covid-19. «Considérant la foule immense qui effectue le hajj, en passant de longs moments dans plusieurs endroits spécifiques, le plus haut niveau de précaution sanitaire est nécessaire. Les autorités compétentes continuent de surveiller la situation sanitaire et notamment l’apparition de nouveaux variants», a dit le ministère du Hajj dans un communiqué repris par «Kritik».