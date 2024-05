Hajj 2024 : Retard d’un vol d’Air Sénégal, des pèlerins logés dans 2 hôtels à Dakar

«Le mot d'ordre est un Hadjj zéro couac. Le Premier ministre, Ousmane Sonko a été clair. S’il y a des couacs, des têtes vont tomber, à commencer par le ministre. Cela veut dire que nous n’avons pas droit à l’erreur ». Ainsi parlait le 29 mai dernier, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye lors de la visite, à l’aérogare des Pèlerins sise à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), en compagnie du ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall.









Malheureusement, des pèlerins qui devaient partir, ce vendredi 31 mai à 4h du matin, ont vu leur vol être annulé. Selon des témoins, aucune information n’a été donnée aux pèlerins qui ne voulaient pas retourner chez eux.









Finalement, il a été décidé de les héberger à l’hôtel King Fahd Palace et à Onoma hôtel. Chose qui a été faite. Le temps que la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam puisse trouver des solutions.













Il nous revient que le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye était venu à l’aérogare des pèlerins pour s’enquérir de la situation.