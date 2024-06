Hajj: des pèlerins poireautent encore à l’AIBD, d’autres n’ont pas d’hôtel à Médine

Suite et pas fin du calvaire de certains pèlerins sénégalais. Convoqués depuis vendredi soir à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), des voyageurs pour la Mecque se disent épuisés, stressés et très en colère quant à l’organisation du Hajj de cette année. Ils ont passé plus de 72h entre le hangar des pèlerins et des hôtels où ils ont finalement été délogés.













Il est vrai que la compagnie Air Sénégal a finalement convoyé ce matin une partie des pèlerins (privé) mais il en reste d'autres. Ces derniers s'impatientent au fil des jours.