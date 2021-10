Islam : Docteur Mouhamadou Ahmed Lo lance un appel à l'unité

La communauté mouride de Dame Lo était au Grand théâtre hier, sur appel de leur guide, le docteur Mouhamadou Ahmad Lo.





Au-delà des disciples, la cérémonie, un prétexte de prier pour la stabilité et la paix du pays, a enregistré la présence de grandes personnalités.





Après avoir rendu grâce à Dieu et prié pour la paix, le guide religieux a interpellé chaque talibé sur son comportement et sa responsabilité face à la stabilité du pays et surtout dans un contexte perpétuel de crise de valeurs.





Dans cette même dynamique, le chef religieux a souligné l’existence de liens de parenté entre les familles religieuses du pays, occasion aussi pour répondre aux attaques dont sa communauté a été victime, il y a quelques jours. « Nous avons reçu des messages de soutien venant de partout dans le monde. Notre appel n’est rien d’autre que le coran et la sunnah. Nous avons été profondément touchés par les messages mal intentionnés que des personnes ont véhiculés allant jusqu'à nous traiter de mécréants », a rappelé le marabout. Avant de poursuivre : « La seule constance que nous connaissons, c’est le coran et la sounnah du Prophète », un lègue de nos dignes guides, a-t-il mentionné.





Par ailleurs, ce fut une occasion pour la famille Lo d’intervenir positivement dans le processus de paix en Afghanistan tout en prônant l’union de tous les musulmans comme recommandé par le coran.